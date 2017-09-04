Очередной скандал с участием сотрудников ГАИ 48 4.09.2017, 12:56

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Минский ГАИшник разбил стекло и вытащил из автомобиля водителя.

Инспектор ГАИ разбил боковое стекло и вытащил из автомобиля водителя. Происшествие произошло в Минске на улице Некрасова 17 августа. Как информирует сайт abw.by, двое инспекторов остановили автомобиль, водитель поинтересовался причиной остановки.

Ему сообщили о "подозрении в совершении административного правонарушения". Мужчина требовал сообщить ему, на каких основаниях возникло такое подозрение. Диалог между ними попал на видео.

После того, как стекло было разбито, а дверь открыта, водителя вытащили из салона и доставили в милицию, где на него составили протокол за "неподчинение".