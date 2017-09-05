Забракованный в Беларуси корпус реактора отдадут Балтийской АЭС 2 5.09.2017, 22:42

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«Росатом» нашел применение поврежденному в Островце реактору.

АО "Концерн Росэнергоатом" приобретет у АО "Атомстройэкспорт" (АСЭ) оборудование комплексного ядерного реактора, изготовленное для энергоблока N1 Белорусской АЭС под проект Балтийской станции, передает interfax.by.

АСЭ является генподрядчиком строительства Белорусской АЭС. Стоимость всего комплекта оборудования составляет 1,452 млрд руб. (с НДС), туда входит: корпус реактора (493,1 млн руб.), верхний блок (269,1 млн руб.), внутрикорпусная шахта (192,2 млн руб.), выгородка (105 млн руб.), блок защитных труб (270,6 млн руб.), образцы-свидетели (47,9 млн руб.), кольцо упорное и опорное (24,4 млн руб. и 40 млн руб.) и приспособление для центровки (9 млн руб.).

Оборудование должно быть поставлено до 30 ноября 2017 года в адрес АО "АЭМ-Технологии" (Волгодонск, Ростовская область, входит в "Атомэнергомаш"). Оплата за оборудование должна быть проведена до 22 декабря 2017 года.

В документации отмечается, что до передачи оборудования в собственность "Росэнергоатома" АСЭ обязан разработать программу по доведению его до требований проекта Балтийской АЭС и решение о применении оборудования для строительства блока N2 Балтийской АЭС.

Как сообщалось, в ночь на 10 июля 2016 года с корпусом реактора I блока Белорусской АЭС произошел инцидент с касанием с землей. Одна из субподрядных организаций выполняла операции по перемещению корпуса реактора с одного ложемента на другой. При строповке произошел перекос груза при его подъеме, корпус реактора проскользнул по стропам и повис диагонально, соприкоснувшись с землей. Никаких серьезных повреждений при этом корпус не получил, отмечал тогда первый замглавы "Росатома" Александр Локшин. "В данном случае никакого события, повлекшего какой-либо ущерб, не произошло. Максимум, о чем можно говорить, - о стершейся на корпусе заводской краске из-за трения металлических строп", - говорил топ-менеджер.

В августе белорусская сторона направила российской уведомление о решении заменить корпус первого реактора. "Росатом" выразил готовность заменить корпус, однако предупредил, что замена приведет к отсрочке ввода блока как минимум на полгода. Позднее "Росатом" подтвердил перенос ввода первого блока БелАЭС с 2018 на 2019 год.

В минувшем в апреле замминистра энергетики Беларуси Михаил Михадюк сообщал, что корпус реактора, который ранее предназначался для Балтийской АЭС, будет установлен на II энергоблок Белорусской АЭС. "У нас подписано допсоглашение к контракту, которым предусматривается, что для второго энергоблока генподрядчик в контрактные сроки поставит корпус реактора, изготовленный для Балтийской АЭС. Он идентичный, потому что Балтийская АЭС проектировалась так же, как и Белорусская АЭС. Это все делается без увеличения контрактной стоимости", - заявлял замминистра.

Строительство Балтийской АЭС сейчас заморожено в связи с поиском инвесторов. В апреле 2016 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщал журналистам, что Россия ведет переговоры с потенциальными покупателями электроэнергии с Балтийской АЭС. "В настоящее время строительство Балтийской АЭС приостановлено. Приостановлено по причине того, что идут переговоры с покупателями электроэнергии", - говорил министр, отмечая, что станция "безусловно, необходима, поскольку потребности в электроэнергии растут". "Сейчас идут коммерческие переговоры. Потенциальными покупателями являются, безусловно, страны которые находятся здесь, сопредельные границы с Россией, с Калининградской областью. Безусловно, это в первую очередь европейский рынок", - сообщал А.Новак.