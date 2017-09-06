Россию накроют протесты «тунеядцев»? 10 6.09.2017, 19:44

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Правительство РФ готовит налог на «тунеядство».

Налог на «тунеядство», введение которого готовит правительство РФ, должен учитывать все возможные доходы людей, находящихся в трудоспособном возрасте, но имеющих официальной работы.

Об этом, как сообщает РИА Новости, заявил в среду министр труда РФ Максим Топилин.

По его словам, при обложении налогом самозанятых граждан власти намерены учитывать имущество, которое находится в их собственности.

В Госдуме РФ идет работа над законопроектом о персонифицированном учете населения, рассказал Топилин: ее итогом станет создание де-факто реестра тунеядцев - людей, которые пользуются всеми видами помощи от государства, включая бесплатную медицину, но при этом не вносят платежей в пенсионную систему и систему ОМС.

«(Процесс) тяжело идёт, потому что тема специфическая, надо собрать данные из многих источников, в том числе налоговой службы, данные о всех доходах с тем, чтобы субъекты РФ могли определять данные налоговой службы и службы, ведущей учет имущества, земли и тд», - рассказал Топилин.

По его словам, в реестре могут оказаться 15 миллионов человек. Это данные пенсионного фонда, уточнил министр: люди «находятся в трудоспособном возрасте, но (мы) не видим поступления страховых выплат».

Размер налога может составить 25 тысяч рублей с человека в год, рассказывал Топилин в интервью «Российской газете» в феврале: 10 тысяч- в систему медицинского страхования и 15 тысяч «для формирования пенсионных прав».

Российский законопроект о налоге на «тунеядство» будет построен с учетом опыта аналогичного сбора, который действует в Беларуси, пояснили в пресс-службе Минтруда.

Там, напомним, с весны 2015 года неработающие граждане обязаны платить в казну 20 минимальных зарплат в год (около 200 долларов) «в целях стимулирования трудоспособных граждан к трудовой деятельности и обеспечения исполнения ими конституционной обязанности по участию в финансировании государственных расходов».