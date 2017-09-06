Фотофакт: минчанка ищет нового мужа с помощью наклейки на машине 6.09.2017, 21:30

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Потенциальные мужья звонят женщине по три раза в день.

В соцсети просочились фотографии с машиной марки «Альфа Ромео», на которую наклеили интересное объявление: «Ищу мужа». Nn.by связалcя с владелицей авто, чтобы выяснить, насколько такой необычный способ помогает в налаживании дел сердечных.

Водителем машины оказалась 39-летняя Виталина Ненарокомова.

Фото Виты с соцсетей.

Женщина работает seo-специалистом в компании, которая занимается ковкой. Она рассказала, что еще не развелась с бывшим мужем, но они не живут вместе уже как полгода, поэтому она начала искать нового: «Наш брак — лишь формальность».

«Наклейку с объявлением и моим номером телефона я заказала неделю назад. Маленькая дочь, конечно, меня не понимает, все спрашивает: «Мама, зачем ты ищешь нового папу?». Но я уже вижу, что такой метод очень эффективен. Можете так и написать: это отличный способ познакомиться с новыми людьми и увеличить концентрацию мужчин в своей жизни. Чтобы у женщины был выбор и ей не приходилось соглашаться на первого встречного».

Насколько такой способ знакомств эффективен? Судите сами: в среднем женщине звонят три раза за день. Каждый вечер она ходит на новое свидание. Среди потенциальных женихов попадались и неадекваты: так, пьяная компания во главе с альфа-самцом-вахтером пыталась подрезать Виту на «Жигулях»: предложение делали прямо на ходу. Но женщина их отшила: «Хочется найти если не принца, то точно не рабочего-алкоголика, того, кто может угостить чашечкой кофе».

Вита признается, что даже если не найдет жениха, то новые знакомства — это как раз то, чего ей в жизни не хватало.

У женщины есть аккаунты в соцсетях, но она отмечает, что у парней, которые там сидят, мало инициативы.

«Как показывает практика, мужчины из интернета сидят задницей на диване и только на переписку способны. На свидание они приглашают изредка, а вот мужчины, которые звонят, зовут сгонять на кофе почти сразу. Может, работает атмосфера дороги, движения?», — предполагает женщина.

Чаще остальных ей за это время звонили молодые люди до 37 лет. Вита говорит, что это потому, что им нравятся авантюры.

Правда, спланировать встречу нормально они не могут: оставляют эту обязанность за женщиной. Один раз номер набрал 50-летний начальник, но встречаться почему-то постеснялся. Интересно, что мужчин не пугает детское розовое кресло в машине: знак, что у водителя есть ребенок. «Для некоторых мужчин это даже бонус», — считает Вита.

Правда, пока ни один из этих джентльменов героине не понравился, поэтому снимать с машины наклейку она не думает, хотя ее креатив не оценил даже начальник с работы.

Поиски идеального кандидата продолжаются.