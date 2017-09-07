Россия направила в Беларусь шесть вертолетов Ми-8 и батарею «Тор-М2» 2 7.09.2017, 9:45

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Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Своей очереди на переброску ждут еще 12 самолетов Су-30СМ.

Шесть вертолетов Ми-8МТВ-5 и батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» получила Беларусь от России в 2017 году. Об этом журналистам рассказал командующий ВВС и войсками ПВО вооруженных сил Беларуси генерал-майор Игорь Голуб, передает ТАСС.

«В рамках военно-технического сотрудничества для наращивания нашей единой региональной группировки мы в первом полугодии этого года по ранее подписанным контрактам из РФ получили на вооружение шесть вертолетов Ми-8МТВ-5, четвертую батарею зенитного ракетного комплекса «Тор-М2», - рассказал он.

Также минобороны Белоруссии заключило контракт с научно-производственной корпорацией «Иркут» на поставку 12 самолетов Су-30СМ с 2018 по 2020 год и контракт на поставку радиолокационных станций «Противник-ГЕ», отметил Голуб.

«Все эти мероприятия направлены на наращивание нашей единой региональной группировки войск и сил. Региональная система ПВО России и Беларуси продолжает совершенствоваться для эффективной работы», - подчеркнул Голуб.

Он напомнил, что в конце августа прошло оперативно-тактическое учение с авиацией ВВС и войск ПВО Республики Беларусь, в которых приняли участие силы и средства ВКС России.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад-2017» на территории Беларуси официально должны начаться 14 сентября. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что российские войска после учений останутся в Беларуси.

8 сентября на Октябрьской площади в Минске в 19.00 начнется Акция предупреждения с требованием отмены учений «Запад-2017».