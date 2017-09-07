В пригороде Бреста жителям уже который год снится отремонтированная улица 7.09.2017, 14:15

1,435

С началом сентября Каменица Журавецкая превратилась в «поселок на болоте».

«Засентябрило за окном, засентябрило»... Слова этой песни кому-то навевают лирические ассоциации с первым осенним дождиком, словно предупреждающим о скором начале холодов. Но «унылая пора», как сказал бы поэт, вот уже который год приносит отнюдь не очарование, а скорее, разочарование жителям небольшой улочки с красивым названием Скверики, что в Каменице Журавецкой. Между утопающими в зелени и, в основном, хорошо благоустроенными подворьями не дорога, а сплошное месиво из песчано-водянистой смеси, пишет vb.by.

«В свое время сами владельцы домов (а многие живут здесь полтора-два десятка лет) своими силами и средствами привезли песок, гравий и сделали подсыпку кустарным способом, - рассказывает Александр Сергеевич, один из жильцов. - Но со временем дорога просела. В межсезонье, да и летом после обильного дождя ходить здесь можно только в резиновых сапогах, а проехать на обычной легковушке все более проблематично».

Обращения людей в различные инстанции, от сельсовета до облисполкома увы не дали результата. «Недавно мы позвонили на прямую линию в облисполком, рассказали о своей проблеме. Реакция последовала быстро. Буквально на следующий день привезли три машины ПГС (песчано-гравийной смеси), высыпали в самом начале, где еще дорога получше, нет таких ям, как в середине улицы, и на этом все закончилось», - сетуют жильцы.

Впрочем, лучшие иллюстрации к нынешнему состоянию Сквериков оказались в объективе нашего фотокора Оксаны Козляковской. Помнится, когда приходилось писать о подобной проблеме в соседнем Мухавце (речь не о реке, а о поселке), бывший предрайисполкома, которому мы тогда показали фотографии «людей на болоте», иронично заметил: «А что удивительного? После дождя всегда лужи». К слову, многолетняя проблема мухавчан вскоре разрешилась, а многие из них до сих пор получают ответы от властей с подробным объяснением: какие улицы уже приведены в надлежащий вид, какие на очереди.

А что же Скверики? Долго ли им еще утопать в грязи? Адресуем этот вопрос Николаю Коршенкову, заместителю председателя Брестского райисполкома:

«Возможности бюджета не позволили нам включить эту улицу в годовой план. До конца 2017 года никаких работ там точно не будет. По следующему году пока сказать не могу. Если делать там асфальтирование, около 600 метров, это совсем другие деньги. Если остановиться на варианте ПГС, тогда более вероятно, что в 2018 году мы можем что-то запланировать. Но обещать пока ничего не могу».

Между тем, на Брестчине сотни, если не тысячи таких улиц и переулков, требующих безотлагательного ремонта. По словам начальника отдела содержания дорог «Брестоблдорстроя» Анатолия Богатеева, в сельских населенных пунктах их обслуживанием занимаются районные ДРСУ. Финансируют эти работы местные власти. Но денег катастрофически не хватает. Сейчас в правительстве готовится программа развития местных дорог до 2020 года. Войдут ли в нее многочисленные Скверики? Или их обитатели по-прежнему будут отождествлять начало осени с беспросветным бездорожьем?