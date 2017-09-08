Чем знаменит беглый бизнесмен Аверьянов 6 8.09.2017, 9:16

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Юрий Аверьянов

Фото: tut.by

Cвои первые серьезные деньги воспитанник детдома заработал еще в конце 80-х.

В четверг Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении известного белорусского бизнесмена Юрия Аверьянова и задержании его соратников. Многим его фамилия может ни о чем не сказать. Хотя Аверьянов стал первооткрывателем самых крупных рынков и развлекательных заведений в Минске. Журналисты tut.by решили собрать воедино доступную информацию об одном из первых белорусских долларовых миллионеров.

Выходец из детдома

Подробной биографии Юрия Аверьянова найти не удалось. Но в его немногочисленных интервью один факт из детства проходит красной строкой — воспитывался в детском доме.

«Я вырос в детском доме и всю свою жизнь сам пробивал себе дорогу. У меня железная закалка с детства, и поэтому все мои проекты, которые изначально другими оценивались как провальные, сегодня успешно реализованы», — рассказывал Аверьянов во время одного из заседаний клуба директоров бизнес-союза им. Кунявского.

Несколько знакомых Аверьянова в беседе с корреспондентом TUT.BY говорили, что детдомовская закалка помогла ему выжить в «лихие 90-е» и скопить приличный капитал. «Рэкет, постоянные разборки, игра без правил — выжить в этих условиях могли только такие, как Юра», — резюмирует бизнесмен, начинавший бизнес тоже в 90-х. Но отказался детализировать успехи своего коллеги.

Строитель коровников и свинарников

По словам самого Аверьянова, свои первые серьезные деньги он заработал еще в конце 80-х.

— На тот момент я работал в системе Сельстроя и уже тогда занимался предпринимательской деятельностью, — рассказывал бизнесмен в интервью «Комсомольской правде» — У меня были организованные, как тогда называли, бригады шабашников, людей, которые хотели и могли зарабатывать в свободное от основной работы время. Мы строили по Беларуси сельские объекты, включая коровники, свинарники. Занимались реставрацией церквей и костелов. Зарабатывали на жизнь. Причем неплохие деньги! Когда Горбачев объявил, что можно создавать кооперативы, я сказал: пора работать легально. Ушел с государственного предприятия, полгода нигде не работал. Занимался только строительными бригадами.

Впоследствии его кооператив перепробовал многое, начиная от сбора серебра из отходов фотоателье и заканчивая производством печатной продукции методом шелкографии.

Создатель рынков…

Первый большой успех пришел к Аверьянову вскоре после распада Советского Союза, когда открыл вещевой рынок в центре Минска, на стадионе «Динамо». Торговые места там арендовали более двух тысяч человек.

В 1994 году предпринимателю удалось убедить городские власти перенести полустихийный автомобильный рынок в районе стадиона «Локомотив» на новую площадку — за кольцевую дорогу рядом с микрорайоном «Малиновка». Со временем он стал крупнейшим в Беларуси и превратился в «Торговый мир — Кольцо», под крышей которого стало возможно купить не только машину, но и автозапчасти, стройматериалы и другие товары.

Далее был опыт создания строительного рынка в Уручье на базе полуразрушенных армейских казарм. Коммерческий успех торговли на окраине города тогда представлялся маловероятным, поэтому в 1998-м все начиналось лишь с 19 павильонов. Постепенно рынок разросся до внушительных размеров и работает до сих пор.

…клубов, дискотек и ресторанов

Второе крупное направление в бизнесе Аверьянова — развлекательные заведения. Это он создал в Минске первый боулинг-центр Madison Club, первый кинотеатр под открытым небом. Открыл несколько клубов, ресторанов и дискотек. Среди его брендов — «Макс-шоу», «Блиндаж», U2, «Русалочка», «Акрополь», «Триклиний»,

Юрий Аверьянов основал первый частный парк аттракционов «Дримлэнд» на улице Орловской, рядом с Дворцом независимости.

Впрочем, и сам бизнесмен любил развлекаться на широкую ногу. Закатывал шикарные вечеринки на Минском море, имел там самую дорогую яхту и вертолет, рядом построил большой коттедж, писала «Народная воля». «Давно это было — гулянки, девочки… Остепенился он. Но с кредитами и аквапарком, конечно, влетел. Его все отговаривали — [в Беларуси] три месяца солнце в лучшем случае, сколько можно заработать на этом «пляже»? Содержать дороже [в оставшиеся 9 месяцев]», — сказал его знакомый.

Авантюрист

В аквапарк под открытым небом Аверьянов планировал вложить около 40 млн долларов. Столько же — в создание крытого рынка стройматериалов, еще 17 млн — в новый авторынок. Для этих целей он успел привлечь не только банковские кредиты, но деньги физлиц (в частности, ресурсы авторитетного российского бизнесмена). Плюс вынашивалась идея создать в Минске сеть лифтовых паркингов, а рядом с Вилейским водохранилищем первый в стране крупный кемпинг. Требовал ресурсов и навязанный колхоз.

Фото: tmk.by

По диплому Аверьянов инженер-механик. Однако азы бизнеса постигал по книгам. Самообразование, помноженное на здоровый авантюризм, давало свои плоды. «Тот, кто строит проекты, делает точный экономический расчет, как минимум расписал бы бизнес-программу на год, а лучше на пять лет. В этом плане я авантюрист», — признавался сам бизнесмен.

Но в кризис такой подход дал сбой. В 2015 году банки и частные инвесторы стали требовать рассчитаться по долгам. Через год ситуация накалилась. Аверьянов предпочел вести диалог с кредиторами из-за пределов Беларуси.

Преследуемый силовиками

В 2002 году Аверьянов уже покидал Беларусь в связи с уголовным преследованием. Его и топ-менеджеров авторынка в Малиновке обвиняли в вымогательстве денег у предпринимателей за право торговать на рынке и уклонении от уплаты налогов.

Шестеро руководителей рынка получили по 3−3,5 года «химии» и штрафы, а Юрий Аверьянов был объявлен в розыск. Хотя все знали, что он находится в Германии, занимается бизнесом. Говорят, даже получил вид на жительство. Впрочем, через два года, когда все утихло, Аверьянов смог разрулить ситуацию и вернуться в Беларусь. Знакомые бизнесмена надеются, что и в этот раз «для Юры все хорошо закончится, и он скоро вернется на родину».

Многодетный отец

У Аверьянова четверо детей: три дочери и один сын. «Семья для меня — это надежный тыл. Если в семье крепкие отношения, то и в бизнесе будет успех», — говорил он. Две дочери получили образование в Америке и Италии. Дети, как и вторая супруга, стали управлять семейными активами: клубами, салоном красоты и магазином одежды.