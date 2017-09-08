В цирке-шапито в Заславле сложилась трибуна вместе со зрителями 6 8.09.2017, 11:08

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В числе пострадавших – дети, взрослые, в том числе пожилая и беременная женщина.

Ужасающее ЧП случилось вечером 7 сентября. Все произошло в Заславле перед началом представления передвижного цирка-шапито Sirius, когда зрители рассаживались по своим местам. Резко обрушилась часть зрительских трибун, пишет kp.by.

По данным МЧС и медиков, которые тут же прибыли на место происшествия, пострадали шесть человек. Среди них двое детей и четверо взрослых. В том числе пенсионерка и беременная женщина. Известно, что беременную женщину госпитализировали во второй роддом Минска. Остальных пострадавших доставили в Минскую областную больницу. У всех - травмы различной степени тяжести: переломы и ушибы.

Также известно, что после осмотра 12-летнего мальчика и 8-летнюю девочку отпустили домой. Еще двое взрослых отказались от госпитализации. В больнице пока остается 62-летняя пенсионерка и будущая мама.

Что стало причиной обрушения - сейчас выясняют специалисты.

Фото: СК