Лукашенко отправил Топузидиса «поднимать село» 20 8.09.2017, 14:36

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Владелец «Короны» должен построить большой супермаркет на родине правителя.

Лукашенко 8 сентября провел рабочую встречу с председателем совета директоров ООО «Табак-инвест» Павлом Топузидисом, на которой обсуждалась реализация проекта по комплексному торговому обслуживанию населения, проживающего в сельской местности и небольших населенных пунктах. Об этом сообщает пресс-служба Лукашенко.

«Не скажу, что нам нужна замена белкоопсоюзовской торговли, — нужна конкуренция, чтобы мы видели реальную картину. И вот тогда я попросил, чтобы ты спланировал в одном из районов Беларуси такую сеть обслуживания. И ты мне однозначно заявил, что это будет по ценам ниже, чем существующие. Это меня подкупает», — сказал правитель.

Он отметил, что в случае успешной реализации намеченного в одном из районов аналогичную схему можно будет в последующем использовать по всей стране.

Лукашенко в связи с этим напомнил, что в Беларуси уже сложилась система проживания людей на селе и в районах в целом.

«Есть агрогородки, они стабильны и постоянны, они навсегда (не думаю, что кто-то эту систему сломает). В районном центре должен быть приличный торговый центр, который будет распределительным центром по всему району. В агрогородках должны быть поменьше магазины, но приличные. Там должны люди купить все, что их интересует. То есть товар, который есть в Минске, он должен быть доступен для наших сельчан, — сказал правитель. — Третий уровень — большие деревни, которые были когда-то центрами колхозов, совхозов, — они останутся. Там есть магазины, их надо привести в порядок. Или построить простенький магазинчик».

Четвертый уровень — небольшие деревни, которые было принято называть неперспективными. Вместе с тем он отметил, что сейчас активно призывает бизнесменов принять участие в возрождении и наведении порядка в этих населенных пунктах, особенно тех, откуда они сами родом. «Это же все-таки чья-то родина. И мне уже говорят, что около тысячи таких бизнесменов, которые хотят возродить свое родовое гнездо. В противном случае деревня погибнет. Но там пока живут люди. Их надо, видимо, обслуживать через автолавки», — отметил Лукашенко.

Диктатор уверен, что бизнес на селе может успешно развиваться, и не только торговля, но и оказание в комплексе различных дополнительных услуг. «Но на поверхности лежит торговое обслуживание. Вот этот блок вопросов я хочу не просто обсудить, а хотел бы, чтобы ты достойно реализовал без всяких излишеств. Потому что ты как частник свои деньги просто тратить впустую не будешь и не должен, — сказал правитель. — Меня интересует, чтобы ты очень экономично, притом оптимально, создал в одном из районов такую сеть, которая и тобой, и другими торговыми операторами будет реализовываться по всей стране».

Позже Павел Топузидис раскрыл журналистам подробности обсужденного с Лукашенко проекта по комплексному торговому обслуживанию населения в сельской местности и небольших населенных пунктах.

«Проект предусматривает собой возведение большого супермаркета — стройка уже идет в Шклове — площадью около 3 тыс. кв. м, а также строительство или замену имеющихся магазинов (около 13) в агрогородках. Головной магазин в Шклове будет готов летом 2018 года», — рассказал Павел Топузидис.

По его словам, данный проект пилотный, а его цель — предоставить жителям села те же самые услуги, как и в городе. «Задача состоит не в том, чтобы заменить название структуры, задача — привнести в эту замену новое: новый уровень обслуживания, больший ассортимент в магазинах, изменить сам подход. Допустим, в магазинах в деревне должно быть по номенклатурному списку только 300 наименований товаров — это неправильно», — сказал бизнесмен.

При этом, подчеркнул он, необходимо не только заниматься торговлей, но и нести социальные функции. Такую политику, например, проводит Белкоопсоюз. «Задача состоит в том, чтобы постепенно полностью все социальные функции, которые выполняет Белкоопсоюз, выполняла новая структура. Именно в отдельно взятом районе. Мы посмотрим, насколько это можно делать более эффективными методами, чем есть на сегодня», — отметил Павел Топузидис.

Председатель совета директоров обратил внимание, что сам вырос в деревне, поэтому главное в этом проекте не прибыль, хоть она и должна занимать важное место в любом бизнесе. «Во главу угла ставится желание сделать так, чтобы в деревне и районе был такой же уровень обслуживания, тот же ассортимент, что и в городах. А деньги заработать можно и нужно», — сказал он.

Бизнесмен добавил, что приступить к реализации этого проекта планировали еще два года назад, но в силу разных обстоятельств работы откладывались. «Я считаю, что опоздал всего лишь на год. Но получилось, что это даже принесло больше пользы, придало больше сил. Финансирование проекта уже полностью обеспечено, и просить у государства денег не придется. И это будет социальный проект, но экономический», — отметил бизнесмен.