Почему у московитов ничего не получилось 8 сентября? 8.09.2017, 20:24

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Победа войска ВКЛ в 1514 году вошла во все европейские учебники истории как образец успешной тактики в борьбе.

Об этой битве сообщалось даже в информационной листовке, изданной в Нюрнберге в 1514 году. Она вошла во все европейские учебники истории как образец успешной тактики в борьбе с неизмеримо большими силами противника. Это была одна из славных страниц нашей героической истории, пишет «Белсат».

Как наши предки использовали современные информационные технологии после битвы? Смотрите выпуск «Загадки белорусской истории» и «История под знаком Погони», посвященные Битве под Оршей.

Московское нашествие застало литвинов врасплох. ВКЛ за несколько лет потеряло на востоке около трети своей территории. Враг вел наступление необычно большими силами. Неизвестно было как их остановить. Посполитое ополчение не справлялось с защитой страны, а на профессиональную армию не было денег. Ситуация выглядела почти безнадежно.

Оршанская победа пробудила надежду у литвинов и ужас среди московитов.

Почему православный князь Константин Острожский, великий гетман литовский не хотел примириться с единоверцами московитами? Как он использовал достижения военной техники в 1514 г. в разгроме большего московского войска? Почему московиты позволили войску ВКЛ переправиться на правый берег Днепра и занять выгодную позицию? Ответы на эти вопросы — в выпусках программ «Загадки белорусской истории» и «История под знаком Погони».