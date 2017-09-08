Александр Сотник: Внешнеполитический крах путинистов уже состоялся Александр Сотник, Sotnik-TV

8.09.2017, 20:56

Александр Сотник

В Россию это осознание придет вместе с экономическим обрушением.

24 сентября, шесть лет назад, на съезде фашистской партии "Единая Россия" глав-памперс "всех медведев" Дмитрий Анатольевич вскарабкался на трибуну и плачущим голосом возвестил о том, что "Годзилла должна вернуться". Утомленная мордочка "прокладки" буквально вопила о том, что ее три дня возили по кремлевской брусчатке, после чего выдавили-таки из организма желание греть президентское кресло еще четыре года. Именно тогда началась спецоперация по окончательной узурпации власти в руках теперь уже государственного (а позже – военного) преступника гражданина Путина.

В конституции нет упоминания о "третьем сроке", да и не может быть. Еще в 1998 году Конституционный суд вынес определение по поводу возможного третьего срока Ельцина: "Два срока полномочий подряд, о чем идет речь в статье 81 (часть 3) конституции Российской Федерации, составляют конституционный предел, превышения которого конституция Российской Федерации, включая пункт 3 ее раздела второго "Заключительные и переходные положения", не допускает". Если говорить проще, это означает следующее: "побыл два раза президентом – и на этом все, третий раз ни через четыре года, ни через восемь, ни даже через сто, если доживешь – претендовать на должность президента ты не имеешь права".

Но бандформирование к 2011 году уже сложилось, и фашистские идеологемы вызрели. Возникла необходимость в окончательной узурпации власти – так, чтобы наверняка и навсегда. В этой парадигме возвращение Путина в Кремль было и логичным, и жизненно важным, ибо только он мог гарантировать вечное правление уже сложившейся группы реваншистов, готовых ради сохранения наворованных активов на все, вплоть до войны со всем миром.

И вот уже шесть лет кряду Путин и его бригада удерживают власть – технично и блистательно. После первых волнений, стихийно прошедших 5 декабря 2011 года в связи с возмущением наблюдателей по поводу украденных выборов в Госдуму, а потом и майских событий 2012 года, когда "Узурпутин", изнасиловав конституцию, вернулся в Кремль, чекисты "закрутили гайки" так, что стало понятно: мирно они не уйдут никогда.

Аннексия Крыма и развязанная война на Донбассе были органичной частью операции по удержанию захваченной власти. Ради этого группа воров и бандитов готова и сегодня швырнуть в топку войны всю Россию под истерические заклинания об "имперском величии и кознях внутренних да внешних врагов". Массив нелегитимных законов, наштампованных за эти годы, а также количество преступлений, совершенных на разных уровнях огромным числом чиновников, силовиков и примкнувших к ним оболваненных граждан, дают все основания полагать, что историческая развилка между мирным исходом и дорогой в Ад пройдена.

Россия уверенным шагом движется в сторону Преисподней, а 96 грабителей, обеспечивших обнищавшей стране пятое место в списке Forbes по количеству долларовых миллиардеров, подталкивают россиян к последней черте, за которой – разруха и хаос: события, к счастью, не случившиеся во времена "великой геополитической катастрофы", о которой так горько рыдала с мюнхенской трибуны наша великодержавная моль.

Весь 2017 год она металась между "чувством и долгом" – между страхом перед ответственностью за содеянное и жаждой вечной пролонгации собственного безумия. Как белочка-склеротичка – между колесом и лесными орешками. С Донбасса приходится отползать, унося с собой продукты "военторгов" и "отрытые в шахтах стреляющие мотоциклетки". А заодно – увозить в деревянных ящиках умерщвленных в огне "Новороссии" доморощенных "патриотов". В крайнем случае – спешно зарывать их на два метра вглубь, как взбесившихся бродячих собак.

Сирийская эпопея также не принесла никаких политических дивидендов. Жизнь Асада висит на волоске, и его отстранение от власти – всего лишь вопрос времени. И сколько ни повторяй запрещенное страшное слово "ИГИЛ" – человечество не вздрогнет и не ринется в "спасительные лубянские объятия". Дестабилизация "еврозоны" привела лишь к высшей точке раздражения европейского истеблишмента по отношению к России. Европейцы солидаризировались с Америкой и уже готовы "гнать русских батогами" до самой Москвы. А дымовая завеса над генконсульством в Сан-Франциско лишний раз подтвердила справедливость поговорки "нет дыма без огня", и у путинистов, действительно, подгорает…

И вот на геополитический стол Кремлем была выброшена "северокорейская карта" – последний "пиковый туз", надежно спрятанный в рукаве политического шулера. Бешенство "жировика", набухшего с братской помощью ядерным гноем, не может не восприниматься всерьез. На то и расчет. Взяв в пухлые ручонки "ракетки", Ким Чен Ын, скорее всего, не готов реально их метнуть. В конце концов, у его папы и дедушки неплохо получалось шантажировать мир на протяжении многих десятилетий – и ничего. Чучхеобразным бросали в клетку еду, после чего те на какое-то время успокаивались. Но в том-то и дело, что ни Ким Ир Сен, ни Ким Чен Ир не имели в союзниках столь отмороженного "брата", как Путин. Точнее, во времена Папаши Ким Чен Ира кремлевский пахан еще не был отморожен до нынешнего состояния.

Сегодня же он как раз кровно заинтересован в том, чтобы посмотреть "как это будет". Его потная ладошка уже давно чешется, потягиваясь к кнопочке, но нажать на нее он никогда не решится. Совсем другое дело – удовлетворить "пацанский интерес" чужими руками. С одной стороны – "это не я", а с другой – любопытно, чем все это завершится. Наконец, стравить КНДР с США и, сидя в бункере, наблюдать, как дядя Сэм беспощадно треплет дикую обезьяну – это и увлекательно, и полезно. Пока Америка дерется – ей не до тебя…

Как бы там ни было, а внешнеполитический крах путинистов уже состоялся. Жаль, что его еще не осознали внутри России. Это осознание придет вместе с экономическим обрушением. Пока Центробанк печатает лишь первый триллион дензнаков (на минуточку – одну пятнадцатую часть годового бюджета всей России), а это значит, что первая волна инфляции накроет страну месяца через два-три. К тому моменту наверняка уже будет напечатан и второй триллион, и третий. А потом – еще и еще, без остановки. Потому что, запустив маховик инфляции, потом остановиться будет уже невозможно.

Все это мы уже проходили в период распада СССР. И относительно бескровно он прошел лишь потому, что население в те времена не было настроено столь потребительски агрессивно. Не работала фашистская пропаганда, да и с Украиной мы тоже не воевали. Теперь же почва унавожена псевдопатриотическим дерьмом, и ростки пропагандистского чертополоха уже взошли в умах одичавших россиян. И битва деградантов с отбросами будет поистине масштабной. До последней капли имперского гноя. До последнего вздоха советского питекентропа.

Александр Сотник, Sotnik-TV