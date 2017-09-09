В Минске Mitsubishi уходил от погони и вылетел в столб 3 9.09.2017, 10:24

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Фото: ГКСЭ

Авто сгорело за считанные минуты.

Серьезное ДТП с трагическими последствиями произошло около 6 утра 9 сентября на столичном проспекте Дзержинского в районе дома № 115.

«Mitsubishi уходил от милиции — судя по мигалкам, гнала не ГАИ — и вылетел в столб на Дзержинке, — сообщил tut.by пользователь Роман. — Машина вспыхнула, как спичка: пока вызвали мчсников, пока те прилетели, в машине труп — даже непонятно, кто был за рулем».

Информацию об аварии подтвердили в МЧС.

— В 06.01 очевидцы сообщили о загорании авто на проспекте Дзержинского в Минске. В 06.04 спасатели прибыли на место — наблюдалось открытиое горение автомобиля Mitsubishi Carisma. В 06.09 потушили — и обнаружили труп на водительском месте, — рассказала официальный представитель управления МЧС по Минску Ольга Мельченко.