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Белорусам все же покажут скандальную «Матильду»

  • 9.09.2017, 11:58

Комиссия Министерства культуры все же разрешила картину Алексея Учителя «Матильда» к показу.

К слову, в России картина вызвала неоднозначную реакцию.

Противники киноработы заявляли об оскорблении чувств верующих, недостоверной передаче исторических фактов и наличии слишком откровенных сцен.

«Картина богатая, добротная и очень красивая. В ней есть художественный вымысел, но крамолы нет», - отметили члены комиссии белорусского Минкульта.

Напомним, над этой исторической драмой создатели работали почти 6 лет. Фильм о любви будущего царя Николая II к 18-летней балерине.

Бюджет картины впечатляющий - 25 миллионов долларов. При этом львиная доля этих средств была потрачена на декорации и костюмы. Для съемок сшили 5 тысяч костюмов из почти 17 т ткани.

Съемки проходили в Александровском и Большом Екатерининском дворцах в Царском Селе, а также в Елагином дворце, во Дворце Юсуповых и в Мариинском театре Санкт-Петербурга.

В Беларуси старт проката «Матильды» запланирован на 26 октября.


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