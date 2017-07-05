Режиссер Алексей Учитель: Поклонская – это чистый Фрейд 12 5.07.2017, 8:23

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Скандальная «экс-прокурор» Крыма влюблена в фигуру Николая II.

Режиссер еще не вышедшего в прокат фильма «Матильда» Алексей Учитель заявил о том, что депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская выступает с критикой его фильма из-за того, что «влюблена в фигуру Николая II». Об этом режиссер рассказал в эфире телеканала «Дождь».

«Поклонская — это чистый Фрейд. Она влюблена в фигуру Николая II. Если бы не депутатское кресло, это было бы ее частное высказывание. Ничего плохого в этом нет, можно только пожалеть ее», — сказал Учитель.

По словам режиссера, он с юмором относится к шумихе вокруг не вышедшего фильма.

«Я воспринимал все высказывания даже с некоторым юмором, потому что я не могу воспринимать всерьез слова людей, которые не видели моей картины. Судить по трейлеру, в котором есть один невинный поцелуй, и кричать «Караул!» Мне кажется, это бесполезное занятие», — считает Алексей Учитель.

По признанию режиссера, их киностудию инспектировали множество ведомств. «Все занимаются одним и тем же: пытаются что-то найти. Две проверки закончено. Все в порядке, ничего не выявлено, но формально еще две продолжаются», — добавил режиссер.

Конфликт вокруг фильма о любовной связи балерины Матильды Кшесинской и молодого цесаревича Николая Александровича «Матильда» разгорелся с подачи депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской. По ее мнению, художественное произведение Учителя искажает образ императора, причисленного РПЦ к лику святых, и оскорбляет чувства верующих. Дело дошло до того, что 15 июня на прямой линии с Путиным за этот фильм попытался заступиться актер Сергей Безруков. Президент дал понять, что недовольство Поклонской — частная история.

Напомним, в июне в церковной лавке Патриаршего подворья, расположенного в Екатеринбурге возле Храма-на-Крови, в продаже появилась книга «Ложь «Матильды». Она написана по заказу депутата Госдумы РФ Натальи Поклонской кандидатом исторических наук и одним из исследователей эпохи Николая II Романова Петром Мультатули. Тираж книги — 3 тыс. экземпляров. «Ложь «Матильды» подготовлена издательством Храма-на-Крови и отпечатана екатеринбургской типографией «Печатное поле» по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла.

Премьера киноленты запланирована на 25 октября этого года.