Новогодний ребус: Сколько теперь будет стоить «коммуналка» 17 1.01.2018, 11:50

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Фото с сайта kp.by

За «коммуналку» с 1 января будем платить по полной.

Итоги этого белорусы почувствуют в феврале, когда получат январские «жировки».

С 1 января в Беларуси вводится стопроцентное возмещение населением жилищно-коммунальных услуг. Исключение составляет лишь оплата тепловой энергии. За нее пользователи по-прежнему будут платить меньше себестоимости. «Эти коммунальные услуги и сейчас самые затратные в жировке, хоть население оплачивает всего около 20% от их себестоимости», - напоминает mlyn.by.

Какой будет настоящая 100%-я стоимость коммунальных услуг, определить невозможно, из-за того что система начисления платы за услуги ЖКХ в Беларуси – абсолютно непрозрачная.

Эксперты подсчитали, что при 100%-й компенсации населением услуг ЖКХ коммуналка может подорожать в диапазоне от 1,5 до 6 раз.

«Это очень непрозрачная система, поэтому мы периодически слышим, что в один год мы больше оплачиваем, во второй год меньше. Лукашенко сам заявлял не раз, что он сам не знает, сколько население оплачивает», - отметил экономический обозреватель Станислав Ивашкевич.