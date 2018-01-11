Белорусский рубль снова снизился к доллару и евро 11.01.2018, 14:32

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Американская валюта растет уже седьмые торги подряд.

На валютных торгах в Минске 11 января белорусский рубль продолжил падение к доллару США и евро.

Такая информация размещена на сайте Белорусской валютно-фондовой биржи.

По итогам торгов курс евро вырос на 0,0034 рубля (0,14%) и составил 2,4093 рубля.

Курс доллара США вырос на 0,0042 рубля (0,21%) и составил 2,0188 рубля.

Курс российского рубля снизился на 0,0012 рубля (0,03%) и составил 3,5411 белорусского рубля за 100 российских.