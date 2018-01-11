Циклон-бомба: пассажир лайнера опубликовал видео мощного шторма

Циклон-бомба: пассажир лайнера опубликовал видео мощного шторма4
- 11.01.2018, 15:13
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В ролике видны огромные волны за бортом, ветер с метелью, затопленные коридоры корабля.
В Сети появилось видео с круизного лайнера Norwegian Breakaway, попавшего в сильнейший шторм. Запись опубликована на YouTube, пишет ria.ru.
В ролике, снятом и смонтированном одним из пассажиров, видны огромные волны за бортом, ветер с метелью, затопленные коридоры корабля, а также последствия удара стихии.
Norwegian Breakaway вышел в новогодний рейс из Нью-Йорка на Багамы 27 декабря. На обратном пути он попал в циклон-бомбу — стихийное явление, когда шторм значительно усиливается в течение 24 часов из-за резкого снижения атмосферного давления. По данным издания, циклон можно было обойти, но капитан настоял на сохранении курса.
Судно вернулось в Нью-Йорк 5 января без серьезных повреждений.