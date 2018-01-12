В Украине белорусам выписали максимальный штраф за георгиевскую ленточку на авто 61 12.01.2018, 8:51

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Граждане Беларуси приехали отдыхать в Карпаты с советским флагом и «колорадской» лентой.

Приехавших в Карпаты белорусских туристов осудили к максимальному штрафу за георгиевскую ленточку на их автомобиле.

Туристы прикрепили ее на лобовое стекло автомобиля «Мерседес-Вито» и на просьбу депутата Ивано-Франковской областной рады Андрея Марийчина, который живет в Яблунице возле курорта «Буковель», снять запрещенный в Украине символ российской агрессии, ответили отказом.

В машине были три мужчины и две женщины. Депутат снял регистрационные номера, чтобы белорусы не смогли сбежать, вызвал полицию и друзей — ветеранов АТО.

«До приезда полиции приехали наши ребята-атошники, человек двадцать, так что белорусы запомнят надолго, какую символику здесь можно использовать», — приводит kurs.if.ua слова Марийчина.

Он отметил, что последующий суд для белорусов «уже был как помилование».

По постановлению полиции судья Яремчанского горсуда Андрей Иванов оштрафовал белорусов на 2550 гривен (максимальный штраф).