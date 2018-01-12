Экологи призвали Меркель запретить строительство «Северного потока-2» 12.01.2018, 10:50

Защитники природы считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата.

Всемирный фонд дикой природы (WWF) и Союз охраны природы Германии (NABU) призывают канцлера ФРГ Ангелу Меркель, председателя ХСС Хорста Зеехофера и лидера СДПГ Мартина Шульца запретить строительство газопровода Северный поток-2, сообщает liga.net со ссылкой на издание Der Tagesspiegel.

"Специалисты NABU и WWF считают, что Nord Stream 2 является тупиком для борьбы с изменениями климата, угрожает хрупкой экосистеме Балтийского моря и разрушает солидарность и доверие в рамках Европейского союза", - сказано в письме экологов.

Они считают, что процедурные ошибки, а также отсутствие прозрачности при строительстве трубопровода "идут вразрез с доверием к политике Германии и способствуют разочарованию населения страны".

Авторы обращения призывают политиков не только дистанцироваться от строительство российского газопровода Nord Stream 2, но и назначить и провести независимую экологическую экспертизу этого проекта.

Помимо этого экологи сообщили, что готовы добиваться закрытия газопровода Северный поток-2 через суд.

Проект Северный поток-2 предполагает строительство двух ниток газопровода в обход Украины общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Компания Nord Stream 2 AG, занимающейся планированием строительства, принадлежит российскому Газпрому на 100%. Ранее сообщалось, что половину стоимости газопровода должны профинансировать пять европейских нефтегазовых компаний - Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall.

30 ноября 2017 г. парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода Северный поток-2 через ее территориальные воды.