В Беларуси отрегулируют цены на сахар 40 12.01.2018, 15:23

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В первую очередь — на «дешевый» российский.

В Беларуси решили заняться регулированием цен на сахар. Причина — появление в торговле российского сахара, который заметно дешевле белорусского, отмечают участники рынка. В декабре прошлого года белый кристаллический сахар включили в список социально значимых товаров, цены на которые регулируются МАРТ до 90 дней в течение одного года.

В распоряжении редакции tut.by оказалась копия разосланного ритейлерам постановления МАРТ. Документ уже зарегистрирован на национальном правовом интернет-портале, однако пока не опубликован.

В разосланном ритейлерам документе говорится, что предельные минимальные цены на производимый (ввозимый) и (или) реализуемый на территории Беларуси сахар белый кристаллический устанавливаются в следующем размере:

отпускная цена франко-отправления (без НДС) — 1,19 рубля, отпускная цена франко-назначения (без НДС) — 1,22 рубля, а розничная цена сахара белого кристаллического (с НДС) — 1,5 рубля.

То есть со вступлением постановления МАРТ в силу минимальная цена на российский сахар не должна быть ниже 1,5 рубля. Вырастут и закупочные оптовые цены.

Отметим, что сейчас краснодарские производители предлагают оптовую закупку нефасованного сахара по 0,89 белорусского рубля, а брянские — по 0,9 рубля. Фасованный по одному килограмму сахар в Брянске предлагают оптом по 0,97 рубля, рассказывает представитель одного из ритейлеров.

Как поясняет представитель одного из ритейлеров, сейчас сложилась такая ситуация, что российский сахар в нашей стране продается дешевле, чем отечественный. К примеру, в одной из торговых сетей сейчас российский кристаллический свекловичный сахар стоит 1,39 рубля за килограмм, а слуцкий и городейский — 1,59 рубля за килограмм.

— Покупатели смотрят на цену, а не на производителя, поэтому охотнее берут более дешевый российский сахар, а не белорусский, на который выше цены, — рассказывает представитель одного из ритейлеров.

При этом многие госучреждения, в том числе детские сады и школы, по итогам тендера закупают именно российский сахар. Причина все та же — более низкая цена по сравнению с белорусским.

Постановление регулирует и максимальные цены на сахар.

«Предельную максимальную торговую надбавку (с учетом оптовой надбавки) к отпускной цене производителя (импортера) на сахар белый кристаллический, реализуемый на территории Беларуси, в размере 15%, — говорится в документе. — Определить, что формирование цен на сахар белый кристаллический производится с учетом конъюнктуры рынка, но не ниже предельных минимальных цен, с пересчетом цен пропорционально количеству, расфасованному в упаковочную единицу».

Постановление должно вступить в силу после его официального опубликования и будет действовать в течение 90 дней.