В Беларуси импортные товары вытесняют с прилавков местные 15.11.2017, 18:26

Некоторую продукцию белорусского производства в гипермаркетах вообще не найти.

В сетевых магазинах Слуцка местные продовольственные товары дороже российских. Разбежка порой составляет до 50 копеек за килограмм. А некоторую слуцкую продукцию в гипермаркетах вообще не найти, например, слуцкий сахар.

«Кур'ер» разбирался, почему так происходит, чем это чревато для производителей и какие ответные меры они предпринимают.

Конкурировать по цене мы не можем

Если раньше продукцию Слуцкого комбината хлебопродуктов вагонами возили в Россию, то теперь не меньшими объёмами российские муку и крупу везут белорусскому покупателю.

«Для того чтобы продукция предприятия появилась в сети крупного сетевого магазина, нужно снизить её стоимость до так называемой «проходной цены». И, как правило, она оказывается ниже себестоимости продукции, — рассказала Светлана Максименя, начальник отдела продаж и маркетинга Слуцкого комбината хлебопродуктов. — В торговлю пустили много российских товаров. Наша продукция превосходит импортную и по качеству, и по дизайну упаковки. Но конкурировать по цене мы не можем. А покупатели выбирают товар, что дешевле».

По словам собеседницы, КХП работает над снижением стоимости своей продукции, делает скидки и рассрочки магазинам, хотя это не всегда выгодно предприятию.

Начальник отдела продаж считает, что регулировать ситуацию в торговле надо на административном уровне.

Цена слуцкого сахара на грани убыточности

Осип Дапиро, председатель наблюдательного совета Слуцкого сахарорафинадного комбината, назвал несколько причин дешевизны российского сахара.

Во-первых, цена на газ для белорусских предприятий в четыре раза выше, чем для российских. Во-вторых, большую роль играет ценообразование на сахарную свёклу. «В России цена на свёклу привязана к цене на сахар. Падает цена на готовую продукцию, соответственно, снижается заготовительная цена на свёклу. Поэтому заводы не страдают, если сахар на рынке дешевеет. В Беларуси же закупочную цену на свёклу подняли на 11%, несмотря на то, что рыночная цена на сахар упала», — объяснил Осип Дапиро.

И третья причина, из-за которой российские заводы сбрасывают цены на сахар, — у предприятий мало складов, хранить сахар негде. Производители «скидывают» сахар торговле, которая хранит его у себя и не упускает возможности диктовать свои цены на сахар при его закупке.

«Все эти причины привели к тому, что россияне в состоянии сбрасывать цену, — сказал собеседник. — Сейчас стоимость нашего сахара идёт на грани убыточности. Магазины предпочитают брать дешёвый импортный сахар, на него начинают переключаться и белорусские предприятия — консервные и молочные заводы. Нашими потребителями остаются те, кому важно качество сахара, например, заводы медпрепаратов, игристых вин, Coca-Cola».

По прогнозам специалистов сахарорафинадного комбината, в конце сезона переработки свёклы появится большой переходящий остаток сахара на 1 января — более 100 тысяч тонн. У комбината не остаётся другого выхода, как накапливать сахар в ожидании роста цен на него.

«Мы совместно с другими сахарными комбинатами страны пытаемся перед правительством поднимать все эти вопросы. Другие наши производители сахара находятся ещё в более сложной экономической ситуации. Нас пока держит на плаву финансовый запас прошлых лет. Но начиная со второго квартала наша прибыль стала резко падать. Показатели прибыли и рентабельности по этому году будут разительно отличаться от прошлогодних», — уверен Осип Дапиро.

Наш конкурент — это разбавленная водой кислота

Ещё один производитель, чью продукцию потеснила импортная, — Слуцкий уксусный завод.

Жанна Щербицкая, главный технолог Слуцкого уксусного завода, пояснила: «Все производители пишут на этикетке, что их уксус натуральный. Но натуральная продукция не может быть дешёвой. Наша продукция из высококачественных спиртов, виноградных виноматериалов, яблочных сброженных соков. С нами по качеству могут конкурировать чешские и немецкие производители уксуса. А получается, что наш конкурент — Молдова, где вообще нет уксусных заводов, зато полки белорусских магазинов ломятся от дешёвого молдавского уксуса».

В отделе сбыта Слуцкого уксусного завода пояснили, что дешёвым уксус может быть, только если это уксусная кислота, разбавленная водой. Раньше в Беларуси действовал запрет на использование уксусной кислоты. Сейчас его сняли. И как результат — конкурировать приходится с некачественной, но дешёвой продукцией.

Цена и качество — определяющие факторы

Виталий Рунцо, заместитель директора по связям с общественностью «БелМаркетКомпани», отметил, что удельный вес отечественных товаров в сети магазинов «Белмаркет» сегодня составляет порядка 76%, в то время как соотношение белорусских и импортных товаров в торговле должно быть 75% и 15% (по требованиям Министерства антимонопольного регулирования и торговли).

«Люди хотят покупать качественную продукцию по более низкой цене. Когда мы выбираем товар, то смот­рим цены на рынке, проводим тендеры среди производителей Беларуси. Они предлагают свою цену, — рассказал Виталий Рунцо. — Если сходимся по цене, то покупаем большой объём, чтобы продукция шла на всю нашу сеть — 73 магазина».