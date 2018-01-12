В Чехии стартовали президентские выборы 1 12.01.2018, 18:13

За пост президента борются 9 кандидатов.

В Чехии во второй раз в истории страны проходят прямые президенсткие выборы. Избирательные участки будут открыты 12 и 13 января, сообщает «Польское Радио».

За пост президента борются 9 кандидатов: действующий президент Милош Земан, экс-глава Академии наук Чехии Иржи Драгош, экс-премьер Мирек Тополанек, экс-посол Чехии во Франции Павел Фишер, бизнесмен Михал Горачек и еще четыре кандидата.

В случае, если ни один из кандидатов не получит более 50% голосов, 26 и 27 января состоится второй тур выборов.

Напомним, что на первых прямых президентских выборах в Чехии, состоявшихся в 2013 году, Милош Земан опередил экс-министра иностранных дел Чехии Карела Шварценберга. На этот раз главным соперником Земана является Иржи Драгош.

Отметим, что Милош Земан является сторонником отмены санкций против России. Также напомним, что партия его союзника Андрея Бабиша «Акция недовольных граждан» (ANO) одержала победу на недавних парламентских выборах.