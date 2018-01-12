Как белорусам объясняли, почему подорожал бензин 12.01.2018, 18:44

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За последние семь лет у властей было много причин увеличить стоимость топлива.

«Белнефтехим» считает необходимым увеличить цены на нефтепродукты на 23% в связи с тем, что «в конце прошлого года на рынке нефти и нефтепродуктов произошли значительные изменения, влияющие на эффективность работы белорусских НПЗ». Tut.by посмотрел, по каким причинам менялась стоимость топлива за последние семь лет.

— В декабре 2017-го средние мировые котировки нефти составили 63,9 доллара за 1 баррель и на 25,8% превысили уровень котировок августа 2017 года ($ 50,8 за 1 баррель), — сказал заместитель председателя концерна Андрей Рыбаков.

Любопытно, но за последние семь лет стоимость топлива менялась по меньшей мере раз двадцать, обоснования тоже были разными.

2011 год — рекордные 11 подорожаний за год

Белорусы уже не помнят, но в 2011 году топливо дорожало 11 раз. Чаще всего звучали версии о том, что «подорожание связано с удорожанием сырья и разницей цен с соседними странами». Мол, «дисбаланс цен способствует постоянно растущему вывозу нефтепродуктов в соседние государства». Кому от этого было плохо, неясно.

Тогда же концерн отмечал, что «основной составляющей в структуре затрат на производство нефтепродуктов (более 85%) является стоимость нефтяного сырья, а также цены на электроэнергию и газ, необходимых в технологическом процессе производства моторного топлива, железнодорожные тарифы на перевозку нефтепродуктов». Цена за баррель, напомним, тогда равнялась 111 долларам.

Помимо этого, важным фактором ценообразования в «Белнефтехиме» называли налоговую нагрузку в виде акцизов, ставки которых устанавливаются законодательно.

2012 год — «поэтапное сближение цен с Россией»

В 2012 году цены на топливо менялись четырежды. Концерн «Белнефтехим» пересмотр цен на нефтепродукты традиционно объяснял необходимостью «поэтапного сближения цен на товары в странах Таможенного союза, а также повышения эффективности работы белорусских нефтеперерабатывающих заводов для обеспечения возможности дальнейшей модернизации производства». Цена за баррель тогда равнялась 121 доллару.

Не обошлось и без традиционной оговорки: «цены на топливо у соседей выше, чем в Беларуси».

2013 год. Пять подорожаний.

Богатый на подорожания топлива 2013 год оказался богатым на объяснения изменения цены на топливо. Средняя стоимость барреля нефти за год — около 109 долларов. Причинами повышения цен на топливо в Беларуси назывались выросшие ставки акцизов на бензин и дизель — на 20%. А также изменение курса белорусского рубля по отношению к иностранным валютам.

Считалось, что применение индексации розничных цен в зависимости от курса доллара к белорусскому рублю позволит сочетать государственное и рыночное регулирование цен и приблизить действующий в Республике Беларусь механизм ценообразования на автомобильное топливо к мировой практике. К тому же новый механизм даст возможность нефтеперерабатывающим заводам более оперативно реагировать на изменения стоимости нефтяного сырья, которое белорусские нефтеперерабатывающие заводы приобретают в Российской Федерации по предоплате только за валюту.

2014 год. Раз и навсегда привязка к курсу доллара

В 2014-м стоимость топлива менялась четыре раза за год, среднегодовая стоимость барреля нефти была равна почти 99 долларам. Тогда же было принято «окончательное и бесповоротное решение» привязать стоимость топлива к курсу доллара по распоряжению Лукашенко.

«Наш бензин средний — доллар. Не евро — доллар! Но все равно цена нашего бензина, по-моему, чуть ниже, чем в России, не говоря про Украину, про Европейский союз. Но куда денешься, баланс надо поддерживать, иначе будут вывозить», — сказал тогда диктатор.

Один доллар — литр топлива. Цены на них планировалось пересматривать один раз в конце квартала. Но что-то пошло не так.

2015−2016 годы. Годы стабильности.

Своеобразный рекорд для Беларуси. Цены на топливо держались чуть больше двух лет без изменений и дорожали за два года единожды — в январе 2015 года, сразу после новогодних праздников. Изменения произошли согласно принятой концепции — 1 литр топлива равен 1 доллару.

Привязка стоимости топлива к доллару должна была дать нефтеперерабатывающим заводам возможность «более оперативно реагировать на изменения стоимости нефтяного сырья», которое мы закупаем в России по предоплате за валюту, и позволить НПЗ обеспечивать «максимальную эффективность работы нефтеперерабатывающих заводов Республики Беларусь и возможность для их дальнейшей модернизации». Но что-то пошло не так.

2017 год. Шаг в копейку, подорожание на 6%

После затяжного сдерживания цен на протяжении двух лет «Белнефтехим» заговорил о необходимости поднять цены на топливо. Тогда концерн объяснил повышение цен на моторное топливо «меняющейся конъюнктурой рынка» и пообещал, что впредь стоимость топлива будет изменяться только согласно этому направлению.

Изменение цены на копейку многие автомобилисты даже не заметили. Но к концу года стоимость литра топлива выросла в среднем на 6%. На 5% подорожал дизель, на 7% выросла стоимость бензина.