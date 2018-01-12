Истории белорусов, которые выиграли большие суммы в лотерею 4 12.01.2018, 21:31

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Николай Теревяйнен

У некоторых выигрыши «съел» кризис.

Николай Теревяйнен из Миорского района Витебской области в 2011-м выиграл в лотерею Br 2 млрд. 2/3 от этой суммы съел кризис.

«У меня и в мыслях не было доллары покупать. Я – патриот!» – поделился он своей историей в студии ток-шоу «Каждый из нас» на «Белсате».

Есть среди белорусов и такие, кто зарабатывают миллионы долларов на игре в онлайн-покер. О них – в полном выпуске ток-шоу.