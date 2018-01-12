В Минске почтили память Вацлава Гавела 12.01.2018, 23:25

Вацлав Гавел

Первый президент Чехии относился к Беларуси с теплотой и поддерживал борьбу за демократию.

Седьмой по счету вечер памяти выдающегося чешского политика и литератора Вацлава Гавела прошел в минском отеле «Монастырский», передает «Радыё Свабода».

Такие встречи проходят ежегодно после смерти великого чеха, который дружелюбно относился к белорусам, искренне желал нашей стране свободы и демократии.

Во время мероприятия звучали воспоминания о Вацлаве Гавеле, была организована викторина с вопросами о его биографии, а также состоялся концерт барда Дмитрия Войтюшкевича.