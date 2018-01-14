В Турции самолет выехал за посадочную полосу и чуть не упал в море 4 14.01.2018, 14:11

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Самолет буквально «завис» над водной гладью на краю обрыва.

Самолет турецкой авиакомпании Pegasus Airlines в субботу вечером выкатился за пределы посадочной полосы в аэропорту Трабзона на северо-востоке Турции, сообщает издание newsturk.ru.

13 января в 23:30 по местному времени после приземления рейса PC8622 Анкара — Трабзон капитан лайнера Boeing 737-800 начал маневр по развороту самолета и выехал за пределы посадочной полосы. Известно, что никто из 162 пассажиров и 6 членов экипажа не пострадал.

Сотрудникам спасательной службы аэропорта пришлось проводить срочную эвакуацию из-за нестабильного положения самолета на мокром грунте. По заявлениям представителей аэропорта, если бы самолет проехал по склону еще 10 метров, то упал бы в море и последствия могли бы оказаться совершенно иными. Из-за аварийной ситуации аэропорт Трабзона не принимал авиарейсы до 08:00 воскресенья. На данный момент авиасообщение восстановлено.

«Мы опечалены тем фактом, что самолет Boeing 737-800 рейса Анкара — Трабзон Pegasus Airlines в 21:25 в этот вечер аварийно приземлился в аэропорту Трабзона. Было эвакуировано 162 пассажира, 2 пилота и 4 члена экипажа. Нет жертв и травм. Мы будем информировать в дальнейшем о ситуации с данным самолетом», — говорится в заявлении авиакомпании.

В интернете мнения по поводу «счастливого инцидента» разошлись. Одни просто недоумевают, как такое вообще возможно. Другие упрекают власти города и аэропорт: «А нельзя было построить взлетно-посадочную полосу еще ближе к обрыву?» Третьи разумно замечают, что если бы самолет двигался с большей скоростью, то жертв избежать бы не удалось.