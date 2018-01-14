Белорус из Швейцарии вытащил сельчанку из долговой ямы 17 14.01.2018, 15:38

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Наталья Михно

Фото: gs.by

Говорят, что чудеса случаются под Новый год.

«В этом убедилась недавно жительница деревни Деречин Зельвенского район Наталья Михно. Мы не раз рассказывали об этой женщине, которую государство обдирает как липку и, по сути, сделало рабом», - пишет журналистка «Газеты Слонимской» Анна Володащук.

«У женщины государство отобрало пятерых детей, отключило электроэнергию и заставило выживать на 30-50 рублей в месяц. У Натальи не было даже денег, чтобы заготовить дрова на зиму. С 2012 года женщине приходится выживать на 56 копеек в день. О ее сложной ситуации знали все: председатель Деречинского сельсовета Светлана Гринцевич, председатель Зельвенского райисполкома Ян Пальчис, «депутаты» всех рангов, руководитель сельхозпредприятия «Голынка» Владимир Юч, где трудится Наталья Михно, но никто не помог этой одинокой женщине решить проблему.

Недавно от Натальи я получила очередное SMS-сообщение, в котором она написала следующее: «Я сейчас нахожусь в очередном трудовом отпуске, так как нет работы. Никаких изменений у меня нет, никому я не нужна, без света и без дров. Помогите мне, не бросайте меня».

Честно признаюсь, эти слова зацепили за душу.

Алесь Сапего

Фото: gs.by

И вот наконец свершилось чудо: нашелся человек, который готов решить проблемы Натальи Михно. Им оказался Алесь Сапего из Бобруйска, который в настоящее время живет с семьей в Швейцарии. Об этом приятном известии я узнала от корреспондента «Белсат». Для того чтобы подтвердить информацию, я обратилась в Деречинский сельсовет к председателю Светлане Гринцевич. И вот как она прокомментировала ситуацию:

— Мне позвонил некто Алесь из Швейцарии и сказал, что хочет помочь Наталье Михно. А потом мне позвонили из Бобруйска и интересовались, как можно переслать деньги, чтобы погасить задолженность за электроэнергию Натальи Михно.

— Деньги они уже перечислили?

— Да, деньги поступили на счет, и мы будем ей подключать электричество. Сегодня (9.01.2018. — Прим. авт.) должны приехать к ней электрики, если все будет хорошо, то будем подключать.

— Скажите, Алесь полностью погасил задолженность?

— Полностью, четыреста рублей: 300 рублей задолженности и 97 рублей за подключение.

— Только за электроэнергию заплатил задолженность, а больше ничем не обещал помочь?

— Обещал решить проблему с дровами, если есть проблемы с окнами, то и их заменит.

— Светлана Константиновна, как Вы относитесь к тому, что совершенно посторонний человек протянул руку помощи женщине, которая проживает на территории Деречинского сельсовета и которую вы загнали в кабалу?

— Она сама виновата. Я не буду ничего по этому поводу комментировать.

Мы нашли Алеся Сапегу благодаря интернету, узнали, что Алесь действительно живет в Швейцарии уже одиннадцать лет, но остается верен своей Родине. У него есть семья, четверо детей, он занимается благотворительностью, а также социальными и культурными проектами. Алесь приложил много усилий, чтобы прах знаменитой белорусской меценатки Магдалены Радзивилл перевезли в Беларусь, чтобы в Швейцарии появился памятник Костюшко. И вот сейчас белорус, который живет более чем за тысячу километров, проявил заботу и великодушие по отношению к простой сельчанке, взывавшей о помощи к местным чиновникам более пяти лет.

В одном из своих интервью Алесь заметил, что ему важно, чтобы кому-то было хорошо от того, что он делает.

Вот если бы каждый из нас творил добро на земле, то таких неприятных ситуаций, в которую попала Наталья Михно, и не было бы».