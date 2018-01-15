Курсы валют: евро со старта прибавил больше двух копеек 15.01.2018, 11:04

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На последних валютных торгах в Минске евро вырос до 2,42 белорусского рубля.

Нефть марки Brent немного просела, опустилась за отметку в $70 за баррель. На этом фоне в России подешевел доллар, сегодняшние торги стартовали с отметки в 56,37 российского рубля. Со начала торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар тоже стал проседать, а вот российский рубль и евро снова растут, пишет onliner.by.

Больше всего подорожал евро, прибавив 2,25 копейки. Пока его покупают и продают по 2,4427 белорусского рубля. Доллар просел на 0,28 копейки и торгуется на уровне 2,0020 рубля. Российский рубль набрал 0,17 копейки и сейчас стоит 3,5399 белорусского рубля за сотню.

В пятницу доллар подешевел на 1,4 копейки, до 2,0048 белорусского рубля. Евро подорожал на 1,09 копейки и стоил 2,4202 белорусского рубля. Российский рубль подешевел на 0,29 копейки и закончил торги на уровне 3,5382 белорусского за сотню.

Напомним, в курсообразовании Нацбанк использует механизм сглаживания дневных колебаний курса рубля к корзине валют, в которой удельный вес российского рубля составляет 50%, доллара США — 30%, евро — 20%.