Boeing показал гиперзвуковой боевой самолет 4 15.01.2018, 20:43

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Модель демонстрирует летательный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка».

Корпорация Boeing представила концепт перспективного ударного и разведывательного самолета, который может летать на скорости около 6,2 тыс. км/ч, пишет портал nakes-science.

«Сын Blackbird’а» (как самолет уже успели окрестить) был представлен во время конференции American Institute of Aeronautics and Astronautics (AIAA) SciTech 2018. Разработка БПЛА может быть начата в случае получения финансирования от американского Минобороны.

Представленная модель демонстрирует летательный аппарат, выполненный по аэродинамической схеме «бесхвостка». Его кили немного отклонены в стороны, подобно тому, как мы это видим на примерах современных малозаметных истребителей пятого поколения.

Очевидно, новое творение Boeing задумывается как летательный аппарат, на котором найдет широкое применение технология стелс. Это сделает его еще более живучим. Перспективный ударный и разведывательный БПЛА имеет два двигателя неизвестного типа.

В США на протяжении десятилетий живет «городская легенда» про таинственный гиперзвуковой самолет «Аврора», существование которого правительство отрицает. При этом концепт Boeing обладает концептуальным сходством с загадочным летательным аппаратом.

Как пишут обозреватели naked-science, высочайшая техническая сложность таких аппаратов не позволит им появиться на вооружении США ранее 2030 года. Так что подобного рода проекты можно считать «инвестициями в будущее».