Суд Калифорнии принял сторону Азаренко в деле об опеке над сыном 6 16.01.2018, 8:20

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Решение об опеке над сыном Виктории Азаренко доверили белорусскому суду.

Как сообщает championat.com со ссылкой на TMZ, суд Калифорнии вынес решение в пользу Виктории Азаренко в деле об опеке над ее сыном Лео Александром.

Ранее спортсменка настаивала на том, что дело должно рассматриваться не на родине отца мальчика, в США, а в Беларуси. У отца ребенка Билли есть три недели, чтобы обжаловать решение.

До тех пор, напомним, пока суд не вынес решение, Азаренко запрещалось покидать пределы Калифорнии с сыном, из-за чего она пропустила почти половину минувшего сезона.

Экс-первая ракетка мира планирует как можно скорее вернуться с сыном в Беларусь. При этом Азаренко хочет, чтобы отец ребенка принимал участие в жизни Лео, и надеется наладить с ним отношения.