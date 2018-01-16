Станислав Белковский: Путин сказал ересь 8 16.01.2018, 8:42

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Станислав Белковский

Фото: Гордон

Для офицера КГБ Путина православие вполне может служить политическим прикрытием.

Президент России Владимир Путин, уравнявший тело основателя СССР Владимира Ленина с мощами христианских святых, расписался в том, что не является христианином. Такое мнение в интервью "МБХ Медиа" высказал российский политолог Станислав Белковский.

"С точки зрения христианской апологетики, слова Путина – сущая ересь. Да, коммунизм можно связать с религией, но с языческой", – считает политолог.

Он называет Советский Союз "религиозным государством", а ЦК КПСС – органом религиозной власти, стоявшим выше власти светской.

"Но никакое христианское сознание не может поставить знак равенства или даже знак приближенного равенства между христианством и коммунизмом, потому что в христианстве есть идея единого Бога, творца Вселенной и спасителя человечества, которого в коммунизме нет и не может быть. С точки зрения ортодоксального православного сознания, не может мумия Ленина быть как-то уподоблена мощам святых", – утверждает Белковский.

Для офицера КГБ Путина православие вполне может служить политическим прикрытием, допускает он.

"Мы получили очень важное подтверждение: Путин – атеист или последователь магизма, но не христианин. И всякий, кто идет голосовать за Путина, голосует за человека, не являющегося православным христианином", – подчеркнул Белковский.

Он считает, что "еретические" заявления президента никак не отразятся на уровне его электоральной поддержки.

"Россия – атеистическая страна. И Путин воплощает это мировоззрение, миросозерцание верноподданного народа, который заменил коммунистические лозунги на некое подобие православия. Так что больших электоральных потерь Путин здесь не понесет", – подытожил политолог.

В интервью для фильма "Валаам", цитаты из которого опубликовал телеканал "Россия 1", Путин сказал: "Коммунистическая идеология – очень сродни христианству на самом деле. Свобода, братство, равенство, справедливость – это же все заложено в Священном писании, это все там есть. А кодекс строителей коммунизма? Это сублимация, это примитивная выдержка из Библии, ничего там нового не придумали. Ленина положили в мавзолей – чем это отличается от мощей святых для православных, да просто для христиан?"

В Коммунистической партии Российской Федерации положительно оценили заявление Путина, поскольку "коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в России".