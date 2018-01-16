Удар под корень: Могут ли США отключить Россию от интернета 9 16.01.2018, 9:41

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Россия считает, что Запад доминирует в регулировании интернета и хочет стать более независимой.

Так ли это? Создавая свои корневые серверы доменных имен, Москва рискует, пишет Немецкая волна.

Владимир Путин верен себе. В 2014 году президент России сказал, что интернет возник как проект ЦРУ и развивается в том же духе. После штрафов за публикации в соцсетях, запрета анонимайзеров, "пакета Яровой" и приравнивания западных СМИ к "иностранным агентам" стали известны новые планы, призванные ограничить влияние Запада в Рунете. По данным РБК, Путин поручил правительству до августа 2018 года обсудить со странами БРИКС (кроме РФ, это Бразилия, Индия, Китай и ЮАР) создание собственных корневых серверов в так называемой системе доменных имен (Domain-Name-System, DNS). Специалисты считают, что это может привести к созданию в России "собственного интернета".

Поводом называют "доминирование США и ряда стран Европейского Союза в вопросах управления сетью интернет", цитирует РБК материалы Совбеза РФ. Россия видит в этом "серьезную угрозу" своей безопасности. Собственные серверы должны быть независимы от контрольных инстанций, таких как ICANN (International Corporation for Assigned Names and Numbers) и защитить "на случай сбоев или целевых воздействий".

Северная Корея, Сирия… Россия?

С момента конфликта с Западом, вызванного аннексией Крыма, опасность конфронтации в киберпространстве, с точки зрения Москвы, выросла. Россия протестировала свой сегмент интернета и нашла слабые места.

"Мы слишком большая страна и экономика, чтобы позволить себе жить с этой угрозой", - сказал ранее в интервью РБК Игорь Щеголев, помощник президента и бывший министр связи. В качестве примеров он упомянул Северную Корею и Сирию, где интернет пропадал на несколько дней. В случае с КНДР в декабре 2014 некоторые предполагали воздействие США, Вашингтон тогда отказался это комментировать.

Москва не ставит перед собой цель создать полностью автономный интернет, говорит Щеголев. По его словам, речь идет о том, чтобы Рунет продолжал работать в случае краткосрочного "внешнего воздействия".

Подготовка к "своего рода кибервойне"

Немецкий эксперт по интернету, бывший профессор датского университета в Орхусе, Вольфганг Кляйнвехтер (Wolfgang Kleinwächter), был членом правления ICANN с 2013 по 2015 год. Он также хорошо знает Россию и встречался со Щеголевым, когда тот был министром:

"Российское руководство не устраивает вся система, при которой правительства играют в ICANN совещательную, но не решающую роль. Ни у кого нет права вето, как в Совбезе ООН", - говорит эксперт. Кроме того, по его словам, Москва также готовится к "своего рода кибервойне".

Московский журналист и блогер Александр Плющев предлагает еще одно объяснение: "Это очередной пример того, как, соединяя технологические достижения с, как правило, мнимыми проблемами безопасности, власти решают материальные проблемы конкретных людей, потому что для кого-то построение "Интернета для BRICS" окажется весьма выгодным госзаказом". По его словам, практического смысла в этом мало.

Цель - корень интернета

Российские планы нацелены буквально на корень интернета. Вся мировая коммуникация между компьютерами идет через 13 корневых серверов (root-server) в системе DNS. На этих компьютерах хранятся файлы доменов зон верхнего уровня, таких как .com, .de для Германии или .ru для России. Десять корневых серверов стоят в США, где исторически возник интернет, остальные в Нидерландах, Швеции и Японии. При этом есть сотни зеркальных серверов (anycast), в том числе десять в России - в Москве, Санкт-Петербурге или Екатеринбурге.

Все корневые серверы - самостоятельны. Главный корневой сервер, на котором хранится оригинальная копия DNS, до сентября 2016 года подчинялся правительству Соединенных Штатов. Сейчас им занимается дочерняя компания ICANN. Сама ICANN после истечения контракта с министерством торговли США стала частным предприятием со штаб-квартирой в Калифорнии. Руководит им правление в составе 20 экспертов из всех регионов мира.

Ограниченное воздействие, политически контрпродуктивное

Вольфганг Кляйнвехтер видит мало смысла в создании российских корневых серверов. "Всегда поднимался аргумент, что, мол, правительство США может отключить ту или иную страну от интернета. Это полная ерунда. Даже если бы у президента США был контроль над главным сервером - которого у него нет - удаление файлов зоны .ru было бы бессмысленным, поскольку они бы продолжали существовать на других корневых серверах и на зеркальных серверах. Возможно, отправка электронных писем задержалась бы на несколько миллисекунд, - говорит Кляйнвехтер. - Но как американцы могли бы сделать так, чтобы по политическим мотивам файлы исчезли с зеркального сервера в Москве? Такое указание из Белого дома было бы не только политически контрпродуктивно, оно бы не сработало и стало бы посмешищем для глобального интернет-сообщества".

Это подтверждает и Дэвид Конрад, член правления ICANN по техническим вопросам: "Кнопки "выкл" не существует". "Теоретически возможно, что правительство США, поскольку штаб-квартира ICANN находится в Америке, могло бы заставить сделать что-то такое, что повлияло бы на домен верхнего уровня в отношении России, например, убрать .ru с корневого сервера", - говорит Конрад.

По его словам, это бы усложнило коммуникацию, но эффект был бы ограниченным. Как отмечает член правления ICANN, система DNS основана на доверии. "Если бы правительство США пошло на такой безумный шаг, это бы гарантированно привело к появлению поколения альтернативных корневых серверов. Ущерб для интернета как глобального рынка и средства коммуникации намного превысил бы выгоду", - уверен Конрад.

Технически, по его словам, России будет несложно создать свои корневые серверы. Гораздо труднее - мотивировать других ими пользоваться. Вольфганг Кляйнвехтер не верит, что, скажем, Китай, который расширяет свое экономическое влияние в мире, последует примеру России.

Конец интернета, каким мы его знали?

Если Россия все-таки реализует свой план, это может означать конец интернета, каким мы его знаем, то есть он станет не единым, а фрагментированным. Но эксперты настроены оптимистично и приводят экономические аргументы. "Если фрагментировать, то каждый фрагмент будет иметь меньшую ценность, - говорит Кляйнвехтер. - В принципе, это выстрел себе в ногу".