Парламент Чехии выразил вотум недоверия правительству Бабиша 16.01.2018, 22:38

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Теперь правительство миллиардера Бабиша должно уйти в отставку.

Во вторник, 16 января, парламент Чехии вынес вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу и его министрам, начав, возможно, длительные переговоры по формированию нового кабинета.

Как передает Reuters, теперь правительство миллиардера Бабиша должно уйти в отставку.

Партия Бабиша ANO получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако другие партии отказались от поддержки нового правительства, главным образом из-за расследования против Бабиша о возможном мошенничестве с субсидиями. Он отрицает любые обвинения.

Напомним, что 6 декабря 2017 года президент Чехии Милош Земан назначил на пост премьер-министра Андрея Бабиша.