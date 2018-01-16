Парламент Чехии выразил вотум недоверия правительству Бабиша
- 16.01.2018, 22:38
- 1,309
Теперь правительство миллиардера Бабиша должно уйти в отставку.
Во вторник, 16 января, парламент Чехии вынес вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу и его министрам, начав, возможно, длительные переговоры по формированию нового кабинета.
Как передает Reuters, теперь правительство миллиардера Бабиша должно уйти в отставку.
Партия Бабиша ANO получила наибольшее количество голосов на парламентских выборах в октябре 2017 года. Однако другие партии отказались от поддержки нового правительства, главным образом из-за расследования против Бабиша о возможном мошенничестве с субсидиями. Он отрицает любые обвинения.
Напомним, что 6 декабря 2017 года президент Чехии Милош Земан назначил на пост премьер-министра Андрея Бабиша.