Сегодня – день памяти великого Чеслава Немена 5 17.01.2018, 9:20

1,806

Знаменитый польский музыкант имел белорусские корни.

Знаменитый певец и композитор родился в Гродненской области в деревне Старые Василишки 16 февраля 1939 года.

Здесь, в Беларуси, и впервые запел, тогда еще в церковном хоре. Когда будущей звезде не было еще и двадцати, семья переехала в Польшу, но в память о Родине Чеслав Выджицкий стал выступать под псевдонимом – Немен, ведь его детство прошло у реки Неман.

Он стал рок-легендой 70-ых, песни Чеслава Немена исполняла даже Марлен Дитрих, а концерты певца ждали в Германии, Чехии, России и Франции. Поляки гордятся своим музыкантом, но помнят, что родился и вырос он в Беларуси. Поклонники его творчества в нашей стране ежегодно устраивают вечера памяти Чеслава Немана, а в деревне Старые Василишки находится его дом-музей.