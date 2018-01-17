Как аккумуляторный «король» обманул брестчан 9 17.01.2018, 10:54

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Лемешевский третий слева

Жители Бреста собираются судиться с государством.

Жители Бреста недовольны решением властей построить аккумуляторный завод в окрестности. На специальной встрече с представителями местных властей и инвестором проекта не было где яблоку упасть. Только вот результаты встречи брестчане называют пренебрежением и обманом и собираются судиться с государством, пишет сайт телеканала «Белсат».

Почему присутствующие почувствовали себя обманутыми?

Им обещали ответить на все вопросы, но, когда они спросили, какие есть законные пути остановить проект, против которого собрали уже 8000 подписей, заместитель председателя Брестского райисполкома объявил встречу законченной.

На прошлой неделе представитель администрации, по сути, заявил, что говорить об изменениях нужно было раньше, а теперь, мол, уже поздно, так как процедура общественных слушаний уже закончена. Юристы, которые представляют граждан, однако, считают, что процедуру провели с нарушениями.

Власти и инвестор твердят: опасения жителей – безосновательны. Мол, государственная экологическая экспертиза признала проект безопасным.

Чем тогда вызвано недоверие жителей?

Например, Светлогорский целлюлозный комбинат, который, на этапе проектирования, власти также признали абсолютно экологически безопасным, теперь, после запуска, окутал окрестные деревни удушающим смрадом.

Во время встречи собственник завода Виктор Лемешевский пригласил людей назавтра направить к нему в офис делегацию, которой обещал показать все документы, касающиеся экологии проекта. Но сегодня, когда представители общественности откликнулись на приглашение, работники компании, встретившие их, показать все требуемые бумаги отказались.

Другая причина – завод Лемешевского в Белоозерске

Предприятие фигурирует сейчас в уголовном деле о незаконном сбрасывании свинцовых отходов на землю под селом Зеленый Бор. Правда, подозреваемый в правонарушении – не сам завод, а подрядчик по вывозу. Жители Зеленого Бора возмущаются, что кто бы ни был виноват на самом деле, главное то, что власти уже второй год отказываются провести и опубликовать экспертизу воздействия тех отходов на почву и воду. Брестчане, которые живут рядом со строящимся сейчас аккумуляторным заводом, требуют перенести его в менее населенное место.