Брестчане – о новом заводе: Будем действовать, как в Куропатах 16.01.2018, 22:08

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Жители Бреста намерены дать бой чиновникам и руководству будущего аккумуляторного завода.

В Тельминском доме культуры (это в Брестском районе) состоялась встреча граждан с чиновниками и руководством будущего аккумуляторного завода, который собираются построить буквально под боком жителей областного центра и окрестных деревень, передает «Белсат».

Зал ДК, в который набилось полтысячи человек, всех желающих вместить, однако, не сумел.

«Мы видели как рождается гражданское общество, как люди отстаивают свои интересы, – говорит Петрухин. – Брестчане очень хорошо подготовились к встрече, чего не ожидали чиновники».

Но получить понятные ответы на свои вопросы относительно безопасности будущего предприятия люди не смогли.

«Чиновников ранее уже уличали во лжи – поэтому люди понимают, что происходит. Они не верят, что завод будет безопасен, и очень озабочены своей судьбой и судьбой своих детей», – говорит Петрухин.

Блогер говорит, что чиновники оставили впечатление некомпетентных людей.

«Непонятно, кто рулит нашим кораблем», – говорит Петрухин.

«Один из молодых людей спросил у заместителя райисполкома, что им делать, чтобы завод отсюда съехал, а чиновник сказал, что это не в его компетенции. Тогда тот парень сказал, что им ничего не остается делать, как действовать, как в Куропатах».

В результате представители властей и застройщиков попросту сбежали от людей – под крики «Позор!».