Ввоз авто из ЕС в Беларусь превратился в квест и лотерею 1 4.05.2024, 16:24

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Одним везет, другим — нет.

В конце марта авторынок всполошился: Польша, Литва и Латвия перестали пускать в нашу страну некоторые автомобили из ЕС на транзитных номерах. Под ограничения попали машины с объемом двигателя больше 1,9 литра и те, что дороже 50 000 евро. Исключение делают для транспорта с определенным набором документов.

Тем временем на литовской границе продолжают задерживать отдельные авто, их собственникам грозит конфискация транспорта. «Зеркало» узнало, как сейчас обстоят дела с покупкой и перегоном европейских автомобилей. Спойлер: этот процесс превратился в квест и лотерею.

Перегонщик машин: «Могут развернуть, даже если с документами все в порядке»

Несколько лет Олег (имя изменено) занимается доставкой авто из Европы. Он рассказал, что сейчас купить автомобиль из Европы можно, но из-за введенных в конце марта ограничений требуется дополнительный пакет документов, подтверждающих, что авто приобретает человек для собственных нужд, а не для перепродажи в Россию.

По словам Олега, также из-за очередей на границе срок доставки увеличился. Все это отразилось на стоимости услуг перегонщиков — она подорожала в два и более раза.

— Сейчас доставка авто из Вильнюса в Минск стоит около 900 евро (3116 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 3 мая. — Прим. ред.), а еще в феврале за это брали 450−500 евро. Хорошо, если при оформлении авто на границе будет его покупатель и владелец — у сотрудников таможни стран ЕС меньше будет вопросов и сомнений. Без него обойтись тоже можно, но потребуются дополнительные бумажки (собеседник не захотел конкретизировать, какие конкретно бумаги могут затребовать на границе. — Прим. ред.), а каждая стоит денег, — рассказал Олег.

Он также сообщил, что транспорт на транзитах сейчас чаще всего идет через литовско-белoрусскую границу. По его словам, здесь ситуация в очереди сейчас сложная: чтобы заехать на пункт пропуска, людям приходилось ждать и по двое суток, они уставшие и нервные. Путешественники очень резко реагируют, если какой-нибудь водитель на авто на транзитных номерах норовит объехать очередь, из-за этого возникали конфликты, для их разрешений привлекали полицию.

— Проехать через Польшу и Латвию тоже можно, но сделать это сложнее, к тому же велик шанс, что машину просто развернут. В литовском пункте пропуска автомобили иногда тоже разворачивают, причем с документами на этот транспорт может быть все в порядке. Но сотрудник может пояснить, мол, у нас есть подозрения, что машина будет отправлена на российский рынок.

Олег говорит, что раньше среди покупателей авто из ЕС примерно 90% составляли россияне, а еще 10% — белoрусы. Сейчас их примерно поровну. Собеседник считает, что в ближайшее время поток авто из ЕС, которые через нашу страну идут в Россию, будет уменьшаться. Причину этого он видит в том, что россиянам все больше надоедают проблемы и сложности с доставкой транспорта из Европы, поэтому они постепенно переориентируются на авторынок Китая.

— Если покупку авто в Европе перекроют железным занавесом, то для бел0русов еще остаются варианты — машины из США и того же Китая, авторынок которого, как я считаю, недооценили. В такой ситуации крупные белорусские компании-перегонщики могут переориентироваться на работу в Европе — там цена на одно и то же авто в разных странах отличается. Что будет с мелкими перегонщиками, сказать сложно, но наверняка придумают что-нибудь, как делали это в предыдущие годы.

«Литовцы не пропустили, а через Эстонию все в порядке»

Корреспондент как потенциальный покупатель обратился в несколько белорусских компаний, которые оказывают услуги по перегону авто из Европы. Нас интересовало, во сколько обойдется их работа, а также возможно ли провезти машину с объемом двигателя больше 1,9 литра и дороже 50 000 евро (173 165 рублей).

— Помочь купить и перегнать такие авто мы можем. В этом случае надо самоходом ехать через границу Эстонии и России, а оттуда уже в Беларусь. Срок доставки авто по такой схеме — около трех недель. Но идеально будет, если покупатель машины сядет за руль или рядом на пассажирское место, — сообщили в столичной фирме.

Если авто стоит чуть меньше 50 000 евро (то есть вписываться в лимиты), то в компании все равно не советуют везти его через Польшу или Литву. По данным сотрудника фирмы, в Польше ее, скорее всего, не выпустят, а в Литве с вероятностью 50 на 50.

Сотрудник компании рассказал, что покупатель должен заплатить за машину через белорусский банк, такие валютные договоры регистрируются в Нацбанке, после чего у покупателя могут спросить о легальности происхождения денег. При прохождении границы с купленной машиной должен идти пакет документов (он немного отличается в зависимости от того, владелец за рулем или перевозчик). Вот что туда входит: договор купли-продажи машины, инвойс (международный счет на оплату), подтверждение отправленного платежа из Беларуси. Также потребуется подтверждение, что продавец авто получил деньги. Если авто поставляет перегонщик, то надо заключить с ним договор, а также дать ему письмо от покупателя о том, что тот приобретает авто для личных нужд и не будет нарушать европейские санкции.

— Наш интерес за услуги — 450 евро (1558 рублей) плюс 3% от стоимости машины. Рассчитывайте, что перевозка будет стоить примерно 2500 евро (8658 рублей). Но если будете везти машину сами, то за 300 евро (1038 рублей) мы вам оформим номера, а расходы на перегон в этом случае выйдут гораздо меньше.

«Если авто не выпустят, то будем продавать или гнать через Турцию»

Еще в одной компании также сообщили, что они готовы подобрать и доставить автомобиль из ЕС с двигателем объемом от 1,9 литра и стоимостью выше 50 000 евро. При этом услуги фирмы будут стоить 350 евро (1212 рублей), а доставка — не менее 4000 евро (13 853 рубля). И чем дороже машина — тем выше стоимость доставки.

— Сперва мы составляем договор на наши услуги, вы оплачиваете их в белoрусских рублях. Затем мы предлагаем вам варианты машин, общаемся с продавцом. Когда вы остановитесь на какой-то конкретной модели, то нужно оплатить ее. Но тут нюанс: ваша оплата идет сперва в Польшу на фирму, они оттуда делают платеж в Германию и покупают авто на свое имя, а потом отдают вам. Других вариантов оплаты у нас нет. После этого авто пригоняют в Беларусь на таможню, где вы ее оформляете, — рассказал мужчина.

Удастся ли без проблем пересечь границу ЕС с Беларусью, собеседник гарантии не дал. Он отметил, что транспорт они повезут не через Польшу — «там авто однозначно не пропустят». Мужчина не стал раскрывать секрет, как именно будет построена логистика доставки автомобиля, но он убежден, что рано или поздно покупатель ее получит.

— У нас недавно заехали из Европы в Беларусь Range Rover двухлитровый и два BMW с трехлитровыми двигателями, все дороже 50 000 евро. Если документы оформить правильно, то на сегодня доставка возможна. Вообще, за этот последний месяц у нас ни одна машина не застряла.

Если предположить, что авто не выпустят ни через один пункт пропуска, то перегонщик сообщил, что «придется машину как-то продавать в Европе», хотя еще остается один путь — ехать через Турцию. Конечно, это обойдется дороже и будет дольше.