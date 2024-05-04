закрыть
4 мая 2024, суббота, 17:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Ввоз авто из ЕС в Беларусь превратился в квест и лотерею

1
  • 4.05.2024, 16:24
  • 2,552
Ввоз авто из ЕС в Беларусь превратился в квест и лотерею

Одним везет, другим — нет.

В конце марта авторынок всполошился: Польша, Литва и Латвия перестали пускать в нашу страну некоторые автомобили из ЕС на транзитных номерах. Под ограничения попали машины с объемом двигателя больше 1,9 литра и те, что дороже 50 000 евро. Исключение делают для транспорта с определенным набором документов.

Тем временем на литовской границе продолжают задерживать отдельные авто, их собственникам грозит конфискация транспорта. «Зеркало» узнало, как сейчас обстоят дела с покупкой и перегоном европейских автомобилей. Спойлер: этот процесс превратился в квест и лотерею.

Перегонщик машин: «Могут развернуть, даже если с документами все в порядке»

Несколько лет Олег (имя изменено) занимается доставкой авто из Европы. Он рассказал, что сейчас купить автомобиль из Европы можно, но из-за введенных в конце марта ограничений требуется дополнительный пакет документов, подтверждающих, что авто приобретает человек для собственных нужд, а не для перепродажи в Россию.

По словам Олега, также из-за очередей на границе срок доставки увеличился. Все это отразилось на стоимости услуг перегонщиков — она подорожала в два и более раза.

— Сейчас доставка авто из Вильнюса в Минск стоит около 900 евро (3116 рублей. — Здесь и далее конвертация по курсу Нацбанка РБ на 3 мая. — Прим. ред.), а еще в феврале за это брали 450−500 евро. Хорошо, если при оформлении авто на границе будет его покупатель и владелец — у сотрудников таможни стран ЕС меньше будет вопросов и сомнений. Без него обойтись тоже можно, но потребуются дополнительные бумажки (собеседник не захотел конкретизировать, какие конкретно бумаги могут затребовать на границе. — Прим. ред.), а каждая стоит денег, — рассказал Олег.

Он также сообщил, что транспорт на транзитах сейчас чаще всего идет через литовско-белoрусскую границу. По его словам, здесь ситуация в очереди сейчас сложная: чтобы заехать на пункт пропуска, людям приходилось ждать и по двое суток, они уставшие и нервные. Путешественники очень резко реагируют, если какой-нибудь водитель на авто на транзитных номерах норовит объехать очередь, из-за этого возникали конфликты, для их разрешений привлекали полицию.

— Проехать через Польшу и Латвию тоже можно, но сделать это сложнее, к тому же велик шанс, что машину просто развернут. В литовском пункте пропуска автомобили иногда тоже разворачивают, причем с документами на этот транспорт может быть все в порядке. Но сотрудник может пояснить, мол, у нас есть подозрения, что машина будет отправлена на российский рынок.

Олег говорит, что раньше среди покупателей авто из ЕС примерно 90% составляли россияне, а еще 10% — белoрусы. Сейчас их примерно поровну. Собеседник считает, что в ближайшее время поток авто из ЕС, которые через нашу страну идут в Россию, будет уменьшаться. Причину этого он видит в том, что россиянам все больше надоедают проблемы и сложности с доставкой транспорта из Европы, поэтому они постепенно переориентируются на авторынок Китая.

— Если покупку авто в Европе перекроют железным занавесом, то для бел0русов еще остаются варианты — машины из США и того же Китая, авторынок которого, как я считаю, недооценили. В такой ситуации крупные белорусские компании-перегонщики могут переориентироваться на работу в Европе — там цена на одно и то же авто в разных странах отличается. Что будет с мелкими перегонщиками, сказать сложно, но наверняка придумают что-нибудь, как делали это в предыдущие годы.

«Литовцы не пропустили, а через Эстонию все в порядке»

Корреспондент как потенциальный покупатель обратился в несколько белорусских компаний, которые оказывают услуги по перегону авто из Европы. Нас интересовало, во сколько обойдется их работа, а также возможно ли провезти машину с объемом двигателя больше 1,9 литра и дороже 50 000 евро (173 165 рублей).

— Помочь купить и перегнать такие авто мы можем. В этом случае надо самоходом ехать через границу Эстонии и России, а оттуда уже в Беларусь. Срок доставки авто по такой схеме — около трех недель. Но идеально будет, если покупатель машины сядет за руль или рядом на пассажирское место, — сообщили в столичной фирме.

Если авто стоит чуть меньше 50 000 евро (то есть вписываться в лимиты), то в компании все равно не советуют везти его через Польшу или Литву. По данным сотрудника фирмы, в Польше ее, скорее всего, не выпустят, а в Литве с вероятностью 50 на 50.

Сотрудник компании рассказал, что покупатель должен заплатить за машину через белорусский банк, такие валютные договоры регистрируются в Нацбанке, после чего у покупателя могут спросить о легальности происхождения денег. При прохождении границы с купленной машиной должен идти пакет документов (он немного отличается в зависимости от того, владелец за рулем или перевозчик). Вот что туда входит: договор купли-продажи машины, инвойс (международный счет на оплату), подтверждение отправленного платежа из Беларуси. Также потребуется подтверждение, что продавец авто получил деньги. Если авто поставляет перегонщик, то надо заключить с ним договор, а также дать ему письмо от покупателя о том, что тот приобретает авто для личных нужд и не будет нарушать европейские санкции.

— Наш интерес за услуги — 450 евро (1558 рублей) плюс 3% от стоимости машины. Рассчитывайте, что перевозка будет стоить примерно 2500 евро (8658 рублей). Но если будете везти машину сами, то за 300 евро (1038 рублей) мы вам оформим номера, а расходы на перегон в этом случае выйдут гораздо меньше.

«Если авто не выпустят, то будем продавать или гнать через Турцию»

Еще в одной компании также сообщили, что они готовы подобрать и доставить автомобиль из ЕС с двигателем объемом от 1,9 литра и стоимостью выше 50 000 евро. При этом услуги фирмы будут стоить 350 евро (1212 рублей), а доставка — не менее 4000 евро (13 853 рубля). И чем дороже машина — тем выше стоимость доставки.

— Сперва мы составляем договор на наши услуги, вы оплачиваете их в белoрусских рублях. Затем мы предлагаем вам варианты машин, общаемся с продавцом. Когда вы остановитесь на какой-то конкретной модели, то нужно оплатить ее. Но тут нюанс: ваша оплата идет сперва в Польшу на фирму, они оттуда делают платеж в Германию и покупают авто на свое имя, а потом отдают вам. Других вариантов оплаты у нас нет. После этого авто пригоняют в Беларусь на таможню, где вы ее оформляете, — рассказал мужчина.

Удастся ли без проблем пересечь границу ЕС с Беларусью, собеседник гарантии не дал. Он отметил, что транспорт они повезут не через Польшу — «там авто однозначно не пропустят». Мужчина не стал раскрывать секрет, как именно будет построена логистика доставки автомобиля, но он убежден, что рано или поздно покупатель ее получит.

— У нас недавно заехали из Европы в Беларусь Range Rover двухлитровый и два BMW с трехлитровыми двигателями, все дороже 50 000 евро. Если документы оформить правильно, то на сегодня доставка возможна. Вообще, за этот последний месяц у нас ни одна машина не застряла.

Если предположить, что авто не выпустят ни через один пункт пропуска, то перегонщик сообщил, что «придется машину как-то продавать в Европе», хотя еще остается один путь — ехать через Турцию. Конечно, это обойдется дороже и будет дольше.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Всемирный день свежего воздуха
Всемирный день свежего воздуха Ирина Халип
Борьба против щупальцев Кремля
Борьба против щупальцев Кремля Леонид Невзлин
Лукашенко резко засуетился
Лукашенко резко засуетился Сергей Климовский
Беларусь в НАТО: миф или реальность?
Беларусь в НАТО: миф или реальность? Андрюс Кубилюс