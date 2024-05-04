Стоимость авто при разделе имущества: как она определяется в Беларуси 2 4.05.2024, 15:36

Объяснил эксперт.

При разводе супругов и разделе совместно нажитого имущества суды опираются на принцип равенства долей. И, как показывает практика, проблемы могут возникнуть именно при разделе авто, ведь технически поделить его на две части невозможно.

Следовательно, нужно определить рыночную стоимость и отталкиваться уже от этого. Как происходит данный процесс, рассказывают «Минск-Новости».

— Для проведения автотовароведческой экспертизы стоимости автомобиля необходимо предоставить техпаспорт и свидетельство о регистрации транспортного средства, документацию о техническом состоянии и документы об установке дополнительного оборудования, если таковое приобреталось, — пояснил изданию эксперт отдела строительно-технических, товароведческих и экономических экспертиз управления ГКСЭ по Минску Александр Федорцов.

По его словам, при проведении автотовароведческих экспертиз, как правило, используют данные, содержащиеся в электронных специализированых справочниках.

— В них размещаются сведения о стоимости на текущую дату бывших в употреблении транспортных средств в зависимости от набора опций, дополнительного оборудования, года выпуска, технического состояния и так далее. Затем применяют корректировки на конкретный пробег, так как в справочнике он указан среднестатистическим, — уточнил эксперт. — Это довольно существенно влияет на стоимость машины. Также производят корректировки по оборудованию в случае, если в процессе эксплуатации что-то убирали или, наоборот, дополнительно устанавливали к заводской комплектации. Учитывают также возможные дефекты или повреждения, проводят расчёты степени износа, которые произошли за период эксплуатации транспортного средства.

По словам Александра Федорцова, экспертную оценку состояния автомобиля могут проводить как без визуального осмотра на основе представленных документов и фотографий, так и с размещением на СТО. При необходимости изучают работу двигателя, других систем и узлов, проводят дополнительную инструментальную диагностику.

— И только после этого эксперт формирует заключение. В случае большого пробега, сложного ремонта, высокой степени износа основных узлов и систем стоимость транспортного средства может быть существенно снижена, — резюмировал специалист.