В России заканчивается место на главном военном кладбище 5 4.05.2024, 15:28

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Его должно было хватить на 200 лет.

В Подмосковье расширят главное военное кладбище России за счет лесопарка вопреки возражениям местных жителей. Об этом пишет «Новая газета Европа».

Речь идет о военном кладбище «Пантеон защитников Отечества» в городском округе Мытищи Московской области. Оно было открыто в июне 2013 года и за первые семь лет в нем появилось 353 захоронения.

Однако после начала полномасштабной войны количество могил стало быстро расти. Только в секторе захоронений погибших на фронте в Украине прибавилось более 900 могил.

По подсчетам журналистов, такими темпами место на кладбище закончится в ближайшие полтора-два года. При этом изначально предполагалось, что его хватит на 200 лет.

В Минобороны России нашли решение проблемы — расширять кладбище за счет примыкающего лесопарка. От него отнимут 17 гектаров.

Постановление об этом приняла окружная администрация. Оно не появлялось в публичном доступе, но о подписании документа сообщил один из местных пабликов, и представители окружной администрации в комментариях объяснили, что инициатива исходила от Минобороны: якобы ведомство намерено забрать 10 гектаров леса под могилы для солдат, а еще 7 будет отдано под городское кладбище.

Решение было принято несмотря на то, что местные жители высказывались против и направляли возражения на проект изменений в генплан.