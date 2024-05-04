The Telegraph: Трамп хочет заставить страны НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП 5 4.05.2024, 16:51

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Hа фоне угроз со стороны России и Китая.

45-й американский президент Дональд Трамп в случае победы на выборах в США рассматривает планы заставить членов НАТО увеличить расходы на оборону до 3% ВВП. Об этом сообщило издание The Telegraph (перевод — liga.net) со ссылкой на собеседников.

По данным издания, Трамп считает, что страны-члены должны сделать больший вклад в коллективную оборону альянса на фоне угроз со стороны России и Китая. Он также считает, что правила бухгалтерского учета следует изменить таким образом, чтобы помощь Украине не засчитывалась в сумму расходов на оборону.

По словам собеседника, Трамп уже некоторое время рассматривает возможность увеличения расходов, но еще больше убедился в этом после встречи с президентом Польши Анджеем Дудой в прошлом месяце.

- Его мысли склоняются к увеличению расходов на оборону в сторону 3%, особенно после разговора с Дудой – и это не учитывая денег для Украины, – сказал собеседник издания.

Издание отметило, что Дуда ранее утверждал, что 3% ВВП на оборону (уровень, которого достигли только Польша, США и Греция) необходимы для защиты от нарастающих угроз, включая начало прямой конфронтации России с НАТО.