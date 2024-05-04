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«Вот в таком бардаке и хранится ядерное оружие в Беларуси»

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  • 4.05.2024, 16:01
  • 2,480
«Вот в таком бардаке и хранится ядерное оружие в Беларуси»

Командование воинской части на все закрывает глаза.

В сливе «Киберпартизан» есть очень любопытная жалоба в КГБ офицеров 2631-ой авиационной базы хранения ракетного вооружения и боеприпасов, которая находится возле деревни Прудок Городокского района, заметил читатель сайта Charter97.org Николай.

Военнослужащие рассказали о коррупции и системных хищениях, которые организовало руководство базы. Особенно дико, что командование базы получало откаты от представителей Белвнешспецтехники за поставки ракет.

Наверное, чтоб закрывало глаза на качество поставляемого вооружения. Учет оружия ведется формально. В послании упоминается активное участие базы в экспорте оружия. Жалобщики рассказывают, что командиры относятся к ним по-хамски и тотально обворовывают.

Вопросы с проверяющими коррупционеры в погонах решали взятками, банкетами в загородном ресторане и прочими услугами.

Летом 2023-го года в СМИ появлялась информация о печальном состоянии кровли склада этой базы. Сквозные дыры занимали площадь более 640 кв.м.

Данная в/ч считается элитной. Она принимает и распределяет ядерное оружие по другим складам и является тренировочной базой по его обслуживанию.

Ужасно, что в этом бардаке храниться страшное оружие. Такое обращение с ним может привести к трагедии белорусский народ и весь мир. Такие же лукашистские командиры запросто могут продать пару боеголовок кому попало.

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