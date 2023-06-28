Стало известно, как именно в Беларусь доставят российское ядерное оружие 3 28.06.2023, 8:59

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Железнодорожники поделились секретной информацией.

«Сообщество железнодорожников Беларуси» опубликовало материал о том, как и в каком порядке будет ввозиться российское ядерное оружие на территорию Беларуси.

Сообщается, что оно поступит в несколько этапов. Изначально его привезут на ст. Прудок (Городокский район, Витебская область), а после распределят по регионам страны.

«В соответствии с железнодорожными перевозочными документами и на основании взаимообмена железнодорожных администраций Беларуси и России запросами о количестве единиц подвижного состава, его типе, станциях отправления и прибытия, кодах грузов, определен порядок доставки ядерного оружия и соответствующего сопутствующего оборудования на станции БЖД», — пишут белорусские железнодорожники.

На первом этапе, который ограничен июнем 2023 года, со станций РЖД на станцию Прудок (Витебское отделение БЖД) запланировано три отправки:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – 4 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – 2 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей.

Вторым этапом доставка ядерного оружия на станцию Прудок (Витебское отделение БЖД) запланирована в ноябре 2023 года также тремя отправками со станций РЖД:

со станции Потанино (Южно-Уральская Ж/Д) – 4 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей;

со станции Ложок (Западно-Сибирская Ж/Д) – 2 крытых вагона специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей;

со станции Чебоксары (Горьковская Ж/Д) – 10 крытых вагонов специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Боеприпасы прочие для военных целей.

В указанных случаях станция Прудок является местом доставки ядерного оружия на территорию Беларуси, откуда будет производится его дальнейшее перераспределение к местам хранения на территориях специальных войсковых частей в зависимости от его типа.

Помимо места первоначальной доставки, дальнейшего перераспределения ядерных боеприпасов, станция Прудок и войсковая часть 94017 (2631‑я авиационная база ракетного вооружения и боеприпасов) выполняют функции тренировочной базы по разгрузке/погрузке, охране и текущему обслуживанию. Данные объекты и ранее задействовались для отработки военными, совместно с железнодорожниками, специальных навыков при работе со специализированным оборудованием. Одновременно с этим осуществлялась подготовка секретных железнодорожных пунктов связи (ЛАЗ-ов), один из которых расположен под зданием корпуса детского оздоровительного лагеря в Летцах (Витебское отделение БЖД).

Дополнительно в период октябрь – ноябрь 2023 года со станций РЖД на станции БЖД запланировано еще три отправки, в ходе которых будет осуществляться доставка вспомогательного и защитного оборудования, необходимого при хранении ядерных боеприпасов и проведении их обслуживания и профилактических мероприятий:

со станции Правдинск (Горьковская Ж/Д) на станцию Лунинец (Барановичское отделение БЖД) – 3 универсальные платформы специального подвижного состава, 1 крытый вагон специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Оборудование, техника;

со станции Вожой (Горьковская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные (Барановичское отделение БЖД) – 9 универсальных платформ специального подвижного состава, 1 крытый вагон специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Оборудование, техника;

со станции Пенза (Куйбышевская Ж/Д) на станцию Барановичи-Центральные (Барановичское отделение БЖД) – 1 универсальная платформа специального подвижного состава, 1 вагон сопровождения, груз: Оборудование, техника.

Вагоны назначением до станции Барановичи-Центральные далее маневровым порядком будут доставляться на станцию Барановичи-Полесские для дальнейшей передислокации на территорию 61-й истребительной авиабазы ВВС Республики Беларусь, в войсковую часть 54804.

Все указанные группы вагонов следуют в сопровождении вооруженной охраны и обслуживающего персонала, для чего в каждую отправку включены соответствующие вагоны.

Станции отправления/назначения и маршруты следования в Беларусь групп вагонов с грузом: «Боеприпасы прочие для военных целей».

Кроме того с середины мая 2023 года со станций БЖД замечены отправки как груженого, так и порожнего подвижного состава на станцию Капустин Яр (Приволжская Ж/Д) в адрес войсковой части 15644 (4-й Государственный Краснознаменный ордена Красной Звезды Центральный межвидовой Полигон (4 ГЦП)), город Знаменск-3 Астраханской области РФ:

15.06.2023 со станции Столбцы – 15 груженых вагонов (2 пассажирских для перевозки 29-и человек личного состава, 10 длинномерных платформ с погруженной инженерной техникой, 3 крытых вагона с прочими грузами). Отправитель – Войсковая часть 30151, г. Фаниполь, где расположена 15-я зенитная ракетная бригада оперативно-тактического командования ВВС и войск ПВО;

15.06.2023 со станции Орша-Восточная – 37 порожних вагонов (8 полувагонов, 1 крытый вагон, 28 длинномерных платформ предназначенных под погрузку на станции назначения). Отправитель – Министерство обороны Республики Беларусь (УВОСО – управление военных сообщений);

17.05.2023 со станции Орша-Восточная – 50 длинномерных платформ предназначенных под погрузку на станции назначения. Отправитель – Министерство обороны Республики Беларусь (УВОСО – управление военных сообщений).

Из указанных выше отправок порожних вагонов, обратно на станцию Колосово (Барановичское отделение БЖД) со станции Капустин Яр (Приволжская Ж/Д) данными вагонами (15 единиц подвижного состава) были доставлены зенитные ракетные комплексы противоракетной обороны С-400. Место дальнейшей дислокации – 25-й арсенал РАВ, войсковая часть 25819. Остальные порожние вагоны ожидают дальнейшей погрузки и отправки в Беларусь.

Маршрут следования воинских эшелонов, отправленных 15-17.05.2023 г. со станций: Столбцы (Барановичское отделение) и станции Орша-Восточная (Минское отделение БЖД) на станцию Капустин Яр (Приволжская Ж/Д)

Все эти преступные перевозки, впрочем, как и многие другие воинские перевозки, осуществляются при непосредственном содействии государственного предприятия «БТЛЦ» БЖД – расчеты за перевозки с РЖД (ЦФТО) производятся при помощи именно этой организацией по договору от 01.01.2012 г. № УВО-3030.

Указанные отправки личного состава, оборудования и порожнего подвижного состава на станцию Капустин Яр имеют целью подготовку, обучение персонала белорусских военных частей работе с ядерным типом вооружения, соответствующей подготовки оборудования, а также дальнейшего перемещения необходимого оборудования в войсковые части на территории Беларуси, запланированные для дислокации данного типа вооружения.

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