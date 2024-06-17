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Китайская цепь для кремлевского зверя

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  • Александр Немец
  • 17.06.2024, 11:40
  • 3,110
Китайская цепь для кремлевского зверя

Пекин с Путиным не церемонится.

В понедельник, 10 июня, я встретился с двумя близкими друзьями, разумеется, украинцами. Один из них, Андрей (имя изменено) — инженер высокого уровня, специализирующийся в сфере электроники, кандидат технических наук, человек, известный и в Миннесоте, и в Киеве. За несколько дней до этого я прислал ему по «мэйлу» большой файл, содержащий данные о последних успехах Китая в сфере наноэлектроники.

Я спросил Андрея о его выводах. «Китай в этой области дышит в затылок Западу», — ответил Андрей. Я задал дополнительный вопрос: «Мы с тобой не раз обсуждали соотношение интеллектуального потенциала Китая и Америки. Что ты скажешь сейчас?» «Нет сомнений, что интеллектуальный потенциал Китая выше», — ответил Андрей.

Мы имели в виду возможности двух стран в сфере НИОКР, количество патентных заявок на изобретения, количество и качество исследователей, общее число выпускников университетов и колледжей...

Как же такое стало возможным?

Для начала следует указать, что нынешний Китай — страна фанатиков образования. К этой категории относится 80–85% населения Китая. (Я это знаю, поскольку уже много лет каждый день просматриваю информацию из Китая.) Почти каждая китайская семья не жалеет сил и денег, чтобы дать «дитяте» хорошее образование.

В результате количество «образованных элементов» (выпускников университетов и колледжей) превысило 250 миллионов человек. Качество населения резко повысилось. Это сказывается на успехах Китая во всех областях науки и техники, в первую очередь в сфере высоких технологий.

Сюда относится (только в этом году) освоение мелкосерийного производства 5-нм чипов, освоение производства среднемагистральных пассажирских самолетов С919, огромные успехи в области NEV-автомобилей и батарей для них... Доля высокотехнологичной продукции в продукции китайской промышленности и китайского сервиса устойчиво растет (секторы программного обеспечения и искусственного интеллекта, электронная торговля, 5G-связь...).

Так является ли Китай коммунистической страной? Говорить смешно. Ведь «коммунистическая страна» означает абсолютную власть коммунистических функционеров. Разумеется, функционеры и сейчас сохраняют немалую власть в Китае — функционеры партийные, правительственные, в МВД и госбезопасности...

Быстро растет другая власть — власть интеллектуалов.

Знаете ли вы, кто такой Жэнь Чжэнфэй (Ren Zhengfei)? Это основатель и многолетний лидер всемирно известной высокотехнологичной компании Huawei. Сам Жэнь Чжэнфэй — всемирно известная (и люто ненавидимая в Вашингтоне) персона.

Председатель Си Цзиньпин и премьер Ли Цян — персоны №1 и №2. Но Жэнь Чжэнфэй, вполне возможно, персона №3 в Китае.

Кстати, является ли нынешний Китай страной авторитарной, заправляет ли Си Цзиньпин вообще всем? Конечно, нет. С некоторой натяжкой Китай можно назвать страной тоталитарной, которой управляет «диктаторская группа».

Еще раз: нынешний Китай — страна высокоинтеллектуальная и очень рациональная, а вконец одичавшая путинская Россия интересует Китай только в качестве, пардон, пищи.

И еще, очень важно, чихать Китай хотел на все путинские планы — и план «присоединения Украины», и план создания «Нового Большого Союзного Государства» в составе РФ, Беларуси и Украины (хотя бы потому, что Китай контролирует режим Лукашенко еще в большей степени, чем путинский режим), и план создания «нового округа Новороссии». Китай вполне способен заставить Путина — или кого-то вместо Путина (раз, и нету — клопа легко раздавят нажимом пальца) — вывести всех орков с территории Украины, включая Крым.

Почему же Пекин не отдал такого приказа Путину (или кому-то вместо Путина)? Потому что Пекин еще не договорился на сей счет с Вашингтоном и с Западом в целом.

Ах, если бы Вашингтон (и Запад в целом) хоть чуток поумнел!

Подведем некоторые итоги:

— Москва знает, что Китай абсолютно, в десятки раз превосходит РФ в сфере экономического, технологического и интеллектуального потенциала. Москва также знает, что малую помощь в экономике и технологиях можно теперь получить лишь из Китая (не от Запада).

— А теперь, в середине июня 2024 года, после введения американских и британских санкций против Мосбиржи и Национального клирингового центра, Москва знает, что Китай абсолютно превосходит РФ и в финансовом отношении. У Москвы теперь нет ничего кроме юаней плюс некоторое количества золота.

— Москва все это знает и трепещет перед Пекином! В частности, никакого ядерного удара РФ в Украине или в Европе не будет. Пекин этого не желает, и точка!

— Самое главное, Пекин все это прекрасно знает и с Москвой совершенно не церемонится. Да и с какой стати?

И наконец, о «китайском оружии для РФ». В перечисленных роликах, а также в роликах Владимира Милова убедительно показано, что, во-первых, Путин не получил и не получит из Китая никакого летального оружия, а во-вторых, поставки «компонент для производства оружия» из Китая в РФ в марте — мае 2024 года устойчиво снижались. Пекин теперь не только крепко держит на цепочке кремлевского зверя, но и оттягивает его назад, от Украины!

Александр Немец, kasparov.ru

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