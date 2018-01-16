«Позор!» и улюлюканье: брестчане не поверили чиновникам 18 16.01.2018, 8:57

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Под Брестом власти встретились с противниками аккумуляторного завода.

15 января в здании Дома культуры деревни Тельмы-1 прошла встреча, посвященная строительству под Брестом аккумуляторного завода. Четыре часа районные власти, представители охраны природы, бизнеса и администрации свободной экономической зоны пытались убедить жителей города и района о безвредности строящегося производства. Не удалось. Дебаты закончились досрочно под смешки, улюлюканье и крики «Позор!», пишет tut.by.

В понедельник в сельском Доме культуры был аншлаг. Все 295 сидячих мест актового зала заняты, люди стояли в проходах, дверях, вестибюле, у сцены. Обсудить строительство аккумуляторного завода приехали жители Бреста, соседних деревень и садовых товариществ. Представителей власти и бизнеса собравшиеся встречали плакатами: «Серная кислота и свинец — раковых болезней кузнец», «Мы не хотим умирать», «STOP: защитим женщин и детей».

Слева направо: зампред Брестского райисполкома Николай Коршенков, председатель Брестского облкомитета природных ресурсов и ООС Тамара Ялковская, начальник Брестской горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Петр Брыш

«Мы сегодня проводим рассмотрение коллективного обращения граждан по вопросам, связанным со строительством аккумуляторного завода в свободной экономической зоне», — начал зампред Брестского райисполкома Николай Коршенков и представил делегацию, которая должна была ответить на все волнующие граждан вопросы. Здесь руководители областной, горрайинспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды, экологи, главный санитарный врач Бреста Геннадий Радченко, директор ООО «ПАК-управление» Виктор Лемешевский, директор ООО «АйПауэр» Сергей Мельникович и замглавы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Диалог не задался с самого начала.

— Уважаемые участники собрания. Я представляю администрацию свободной экономической зоны «Брест». Ну и пару слов хочу рассказать, что это за организация и чем мы занимаемся… — взял слово Александр Шукайло.

Доклад о СЭЗе приехавшие за город после работы люди слушать не хотели. Поэтому его выступление прервали свист и выкрики из зала.

— Не надо нам это!

— Хватит нам воды уже. Мы это слышали. Ответьте на наши вопросы.

— Послушайте, вопросы, которые вы собираетесь задать, мы примерно знаем и эти вопросы мы попытаемся осветить… Поэтому наберитесь, пожалуйста, терпения, — успокоил присутствующих зампред райисполкома.

— На пресс-конференции вы все рассказали. Вы еще раз хотите прочитать нам лекцию? Мы грамотные люди, — негодовала женщина.

— Предлагаем начать с вопросов сразу, — добавила вторая.

— Мы дадим возможность высказаться каждому, — заверил зампред.

И здесь пропал звук в микрофонах. Александр Шукайло пытался выступать без звукоусиливающей аппаратуры, но его слова тонули в многоголосье — дальше первых пяти рядов партера «не добивали». До галерки долетали лишь обрывки фраз: «площадь около 10 тысяч га», «на территории СЭЗ», «два участка».

Виктор Лемешевский (на фото справа)

— Ну обождите, — прервал свое выступление замглавы администрации СЭЗ, решив поберечь голосовые связки и все-таки дождаться микрофона.

Возникшую техническую паузу заполнили колкие ремарки из зала:

— Это один из показателей того, как вы подготовились к этой встрече. У вас даже аппаратура не работает, — возмущался мужчина.

— Завод так же будет работать? — пошутила женщина под бурные аплодисменты.

Микрофоны все же заработали, и Александр Шукайло смог-таки рассказать о том, что же такое СЭЗ и чем они занимаются.

— Предприятие (аккумуляторный завод. — прим. tut.by) отвечает всем требованиям законодательства, — еще раз акцентировал внимание в своем докладе замглавы СЭЗ.

— Не верим! — раздалось из зала.

«И вас, получается, куплю?»

Следующим микрофон взял директор ООО «ПАК-управление» Виктор Лемешевский.

— Уважаемые граждане, здравствуйте. Я тот самый Лемешевский, про которого вы так много пишете и говорите. Я такой же, как и вы, обыкновенный человек…

— Ага, такой же! — крикнули из портера.

После пятиминутной словесной перепалки с залом пинский предприниматель все-таки смог продолжить свое выступление

— Мы 20 лет занимаемся этим бизнесом. И нам в какой-то момент показалось, что знаем, как построить завод, коих сотни в Европе, для того чтобы этот завод производил продукцию, нашу, национальную, чтобы мы ее не импортировали из Польши, Германии, еще откуда-то. Мы подготовили технологическое решение, специалистов-технологов, которых не было в этой стране, научились продавать, поняли, что нужно миру, поняли, что мы сможем для всей Европы производить и продавать продукцию. И после этого мы пришли в Брест и сказали: «У нас есть специальная экономическая зона, которая специально выделялась для предприятий подобного типа». Мы пришли в райисполком и СЭЗ и сказали: «Господа, смотрите, у нас есть идея проекта. Не хотите ли, чтобы это предприятие было размещено в этой зоне?» И мы отдали на изучение экспертам и властям возможность строительства этого завода здесь. И после того как были проведены все экспертные заключения, нам дали разрешение на проектирование и строительство этого завода, — рассказал Виктор Лемешевский и показал на проекторе скриншоты гугл-карт европейских городов, где подобные предприятия размещаются в центре города в Польше, Германии, Австрии.

В завершение своего выступления бизнесмен предложить организовать народную «экодружину»:

— …Собрать 3−5 человек, которые бы наряду с санслужбами, экологами Бреста, района, области, ежеквартально приходили и мониторили экологическую ситуацию на предприятии.

— Вы их купите! — выкрикнули из зала.

— И вас, получается, куплю? Если я вам предлагаю, чтобы вы создали такую группу? Подумайте об этом, пожалуйста, — подытожил Виктор Лемешевский.

Выступавший следом директор строящегося под Брестом аккумуляторного завода Сергей Мельникович продемонстрировал ролик с аккумуляторного завода.

— Для того чтобы вы видели, какой уровень технологии, какой уровень культуры производства, автоматизации будет на нашем производстве, мы в качестве примера хотели бы показать видеоролик нашего партнера, с которым мы на протяжении многих лет работаем — и уровень технологии, которая применяется у них, уже отстает от той, которую мы хотим применить у себя, — объяснил Мельникович под электронную музыку видеоролика, который демонстрировался на проекторе.

Видеоролик собравшихся интересовал не больше, чем ранее показанные Виктором Лемешевским слайды и доклад о том, что же такое свободная экономическая зона в исполнении Александра Шукайло.

— Мы все поняли, — крикнули с галерки, а партер предложил Мельниковичу досрочно закончить свое выступление.

— Я так понимаю, что здесь никто этого не хочет слышать, — уточнил спикер.

— Нет, — дружно ответил зал.

— То есть вы уже заранее знаете результат, который хотите получить? — спросил Сергей Мельникович.

Очередная перепалка закончилась ничем. Зал продолжил гудеть, директор строящегося завода — рассказывать о заводе на примере видеоролика другого предприятия.

— А покажите нам [видео] с пинского завода своего. С Белоозерского завода ролик покажите! — крикнул пожилой мужчина из зала.

— Я директор этого завода и хочу ответить вам на все вопросы касаемо этого завода. Будут у вас вопросы о каких-то предприятиях нашей группы компаний за пределами Бреста, пожалуйста, потом можете их задать, и ответят на них те люди, которые компетентны отвечать, — завершил выступление Сергей Мельникович.

Демьян против всех

Когда с выступлениями было покончено, к микрофону подошел Демьян Лепесевич, житель деревни Бульково. Мужчина принес с собой папку документов и целый список вопросов. Дебаты Демьяна и сторонников строительства завода продолжались полтора часа. За это время житель деревни Бульково, например, успел поинтересоваться, где на предприятии будут хранить отходы первого класса опасности. Руководство завода предложило Демьяну прийти в ближайшее время в офис компании и лично ознакомиться с проектом строящегося завода, где будут указаны параметры помещения для временного хранения отходов перед последующей транспортировкой на место утилизации.

Но Демьян продолжил наступление.

Демьян Лепесевич (у микрофона)

— У меня вопрос к Лемешевскому. Немножко простенький… Вы заявили, что живете в доме в 500 метрах от трубы (аккумуляторного завода в Пинске. — прим. tut.by). Скажите, вы в частном доме живете?

— Я живу в частном доме, — подтвердил предприниматель.

— Скажите хотя бы район в Пинске, — не отступал Демьян.

— Жилгородок, — послышался ответ из зала.

— Отлично. Откройте карту гугл, — отдал команду житель Бульково и показал свой «слайд» — в центре зала развернули плакат с картой микрорайона «Жилгородок» в Пинске. — От завода в Пинске до ближайшего дома в Жилгородке 1100 метров.

Виктор Лемешевский расчетам не поверил и попросил ознакомиться с картой.

— Я не проверял эти цифры, — возразил бизнесмен, — я живу рядом с заводом. Завод, который располагается в СЭЗ, находится еще дальше. Это говорит о том, что это абсолютно безопасное место.

— Я напомню, в деревне Хабы первый дом находится на расстоянии 700−800 метров, — парировал Демьян.

— Вы знаете, я это не проверял. Вот честное слово, — подчеркнул Виктор Лемешевский.

— Плохо… Плохо, — под улюлюканье зала отметил житель Бульково, — А что еще вы не проверяли?

В списке Демьяна были и вопросы экологам. В частности, досталось разработчикам отчета об оценке воздействия строящегося завода на окружающую среду, который размещался на сайте Брестского райисполкома. Заключение готовило ООО «Экосервис».

— Вы вообще сами его (отчет об оценке воздействия на окружающую среду (ОВОС). — прим. tut.by) читали?

— Какую редакцию? — уточнил замдиректора ООО «Экосервис» Виктор Ходин.

— Ту, которая размещена на сайте райисполкома.

— Отчет разрабатывался в ноябре прошлого года.

— Правильно. Вы сами его читали?

— Да. Он составился на информации, которая была доступна от проектной организации, которая нам ее предоставляла. После этого проектная организация вместо положенного одного месяца четыре месяца проходила государственную экологическую экспертизу. Почему? Потому что государственной экологической экспертизе показалось недостаточно тех данных, которые предоставил проектант, и они их уточняли. Естественно, данные дополнения и изменения вносились в ОВОС. Одно хочу сказать: те положения и те вещи, которые прописаны в ОВОСе, — выбросы, сбросы, — не увеличились. Они могли доуточняться, — рассказал Виктор Ходин.

— То есть, получается, провели обсуждения по одному ОВОСу, а потом еще 55 изменений было? Ну и бог с ними, — подколол Демьян Лепесевич.

— Если они не ухудшают того, что было…

— А они не ухудшают?

— Конечно, — заверил заместитель директора ООО «Экосервис».

— А как вы прокомментируете то, что в первом отчете (об ОВОС. — Прим. TUT.BY), который на сайте райисполкома размещен, на первой странице написано: «реферат»? Там идет речь о биогазовых каких-то установках, о населении в Пинском районе и, внимание, о том, что строительство данного завода приведет к улучшению демографической ситуации в регионе, — задал свой вопрос житель Бульково.

В зале раздались хохот и аплодисменты.

— Давайте начнем с конца, — начал Виктор Ходин, и смех в зале усилился. — С демографической ситуации. На сегодняшний день проблема как вашего района, так и всей Беларуси — это отток населения, рабочей силы. (…) Почему от нас уезжают специалисты нормального возраста? Потому что работы нет. Нет завода, где можно заработать хотя бы 1000 рублей, как было обещано президентом. Поэтому с размещением в СЭЗ заводов, которые смогут обеспечить такой зарплатой, я думаю, что отток населения можно будет снять. И демографическая ситуация улучшится.

Появление слова «реферат» в размещенном на сайте райисполкома отчете ОВОС и упоминания биогазовых установок Виктор Ходин объяснил «человеческим фактором»:

— При подаче ОВОСа мы работали через организацию-проектанта и организацию-заказчика. И если там попались такие ляпсусы… Я признаю, что это была чисто механическая ошибка. И было бы неплохо, конечно же, не спустя год, а тогда связаться по указанным адресам и ткнуть нас туда носом. Мы бы извинились и исправили. Но слово «реферат»… Ну сами знаете, как бывает… На компьютере не то немного набрали.

— Но это ведь документ. Главное, в цели отчета не ошибиться. Можно страницы попутать, еще что-то… Цель данного отчета — «Исследование влияние выбросов с биогазовой установки на окружающую среду», — заключил Демьян.

«Вы морально готовы отказаться от строительства?»

После полуторачасовых дебатов с Демьяном организаторы встречи с облегчением перешли к вопросам из зала, которые были не менее острые.

Председатель Брестской областной организации Белорусской социал-демократической партии Игорь Масловский поинтересовался суммой, на которую пополнит бюджет строящееся предприятие.

— Планируемый размер отчислений в фонд соцзащиты будет составлять порядка 224 000 долларов в год, в месяц — 18 600 долларов. Планируемый подоходный налог — около 83 000 долларов в год. Налог на прибыль — 1 миллион 570 тысяч долларов в год. (…) Всего в бюджет будет в год отчисляться 4,5 миллиона долларов, — ответил замглавы администрации СЭЗ Александр Шукайло.

Юрист из Бреста Роман Кисляк задал Виктору Лемешевскому вопрос, который уже четвертый час дискуссии волновал многих:

— Если жители Бреста, района скажут «Нет!» строительству этого завода, вы морально готовы отказаться от его строительства и уйти на другую площадку?

— Уважаемые господа и дамы, я готов дать максимум ответов. Существует определенная процедура: правовая, административная и прочая. Эта процедура была пройдена. Полтора года эта информация висит, и людям было, видимо, наплевать на это. А сейчас… Мы открыты к диалогам на любом уровне, — ушел от ответа предприниматель.

— Дело в том, что общественные слушания предполагают…

— За общественные слушанья отвечает руководство райисполкома, — отрезал Виктор Лемешевский.

— Это вопрос не только райисполкома. Вы знаете, сколько людей не попало сюда и на выходе стояли? А сколько еще не доехали? Я буду выходить с предложением в горисполком, чтобы такие слушания провести в городе, потому что это вопрос не только Брестского района, а и города. И тысячи брестчан придут и скажут «Нет!» этому заводу, — пообещал Кисляк.

— Что нужно сделать для того, чтобы завода [под Брестом] не было? — поинтересовался житель деревни Тельмы Александр Вырженковский.

В этот момент зампред райисполкома в одностороннем порядке решил завершить дискуссию. Хотя очередь к микрофону из желающих задать свой вопрос не уменьшалась.

— Я напомню, для чего мы здесь сегодня собрались. Есть коллективное обращение группы граждан. На все вопросы, поставленные в нем, плюс на те, на которые мы не смогли дать ответ сегодня, мы ответим в установленный срок: по истечении двух недель с момента поступления этого обращения к нам. Поэтому спасибо всем за присутствие… — начал Николай Коршенков, но заканчивал свою мысль зампред райисполкома под дружное улюлюканье и скандирование «Позор!».