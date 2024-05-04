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«Руководство озабоченно только личным обогащением»

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  • 4.05.2024, 16:41
  • 4,708
«Руководство озабоченно только личным обогащением»

Работники белорусских предприятий бьют тревогу.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель из Гомеля Михаил:

- Различные официальные белорусские ведомства дают статистику за 2023 год по травматизму на работе, и они разнятся. Белстат заявляет, что на Гомельщине 183 человека пострадало, из них 14 погибло. Количество погибших максимальное за последние пять лет.

Наиболее трагичной была авария на Светлогорском ЦКК, 7 июня, когда из-за взрыва газовоздушной смеси 3 человека погибли и 2 были травмированы.

По статистике же Министерства труда и социальной защиты в том же регионе и за тот же период на рабочем месте травмировано 197 человек, из них 18 смертельно.

Разгром независимых профсоюзов и полное подчинение режиму лукашистских, оставило белорусских трудящихся беззащитными. Руководство государственных предприятий озабоченно только личным обогащением и выполнением нереальных задач руководства.

Людей силой выгоняют на работу с нарушением всевозможных норм труда. Простые работники расплачиваются за лукашистский трудовой произвол своими жизнями и здоровьем.

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