«Руководство озабоченно только личным обогащением» 1 4.05.2024, 16:41

4,708

Работники белорусских предприятий бьют тревогу.

В редакцию сайта Charter97.org написал читатель из Гомеля Михаил:

- Различные официальные белорусские ведомства дают статистику за 2023 год по травматизму на работе, и они разнятся. Белстат заявляет, что на Гомельщине 183 человека пострадало, из них 14 погибло. Количество погибших максимальное за последние пять лет.

Наиболее трагичной была авария на Светлогорском ЦКК, 7 июня, когда из-за взрыва газовоздушной смеси 3 человека погибли и 2 были травмированы.

По статистике же Министерства труда и социальной защиты в том же регионе и за тот же период на рабочем месте травмировано 197 человек, из них 18 смертельно.

Разгром независимых профсоюзов и полное подчинение режиму лукашистских, оставило белорусских трудящихся беззащитными. Руководство государственных предприятий озабоченно только личным обогащением и выполнением нереальных задач руководства.

Людей силой выгоняют на работу с нарушением всевозможных норм труда. Простые работники расплачиваются за лукашистский трудовой произвол своими жизнями и здоровьем.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram