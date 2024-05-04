В Германии неожиданно раскрыли тайну поведения древних людей 4.05.2024, 16:11

Она касается черепах.

Недавняя археологическая находка вблизи Магдебурга, Германия, неожиданно раскрыла тайны поведения древних людей, живших около 50 000 лет назад. Фрагменты панцирей черепах, найденные в гравийном карьере Барлебен-Адамзее, указывают на то, что эти животные могли служить живыми консервами, пишет Arkeonews (перевод - «Фокус»).

Гравийные карьеры в средней части долины Эльбы являются источником археологических находок от ледникового периода до современности. В районе озера Адамзее вблизи Барлебена слои гравия накапливались в течение десятков тысяч лет, что сделало его идеальным местом для обнаружения древних артефактов.

Из-за того, что раскопки ведутся ниже уровня грунтовых вод, поиск наслоений может быть сложным, но методы датировки, такие как радиоуглеродный метод, помогают определить возраст находок.

Археологи-волонтеры играют решающую роль в сортировке раскопанного материала, внося значительный вклад в выявление важных находок. Одной из выдающихся находок из карьера Барлебен-Адамзее стал костяной наконечник длиной 41,8 см, датированный примерно 33 000 годом до н. э., что делает его одним из древнейших из найденных костяных орудий труда в Центральной Германии.

Эта находка, вместе с около 180 кремневыми артефактами, демонстрирует богатую историю человеческой деятельности в регионе в течение среднего и верхнего палеолита.

Недавние исследования, проведенные при участии Государственного управления наследия и археологии земли Саксония-Анхальт, показали, что создателями некоторых каменных орудий, найденных в этом регионе 45 000 лет назад, были люди, а не неандертальцы, как считалось ранее.

Среди находок также фрагменты черепашьих панцирей, датируемых периодом от 50 000 до 42 000 лет до н. э. во время Вейхсельского ледникового периода.

Европейские прудовые черепахи, которым принадлежали эти панцири, вероятно, жили в более теплом климате, что вызывает вопрос о том, как они оказались в прохладном регионе Центральной Европы.

Исторические данные свидетельствуют о том, что древние люди часто брали с собой черепах во время путешествий в качестве источника пищи, по сути используя животных как живые консервы. Этих рептилий было легко транспортировать, и они служили надежным источником свежего мяса в отсутствие дичи.