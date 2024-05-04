Чем могут заниматься иностранные контингенты в Украине: перечислил аналитик 1 4.05.2024, 15:50

Риторика Макрона далеко не случайна.

Президент Франции Эммануэль Макрон в интервью изданию The Economist 2 мая допустил введение войск в Украину в случае прорыва фронта Россией. Это не первое заявление французского лидера о возможном введении иностранного контингента на украинскую территорию.

Oно говорит о том, что в НАТО такую возможность действительно рассматривают. Об этом сказал украинский военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев.

Он напомнил заявление генерального секретаря Альянса Столтенберга о том, что войск НАТО в Украине не будет.

- Но генсек уточнил: если будет воинский контингент одной из стран Альянса, с которой у Украины двусторонний договор о военно-техническом сотрудничестве, соответственно, претензий со стороны самого блока не будет. Вот это показательно, — сказал Снегирев.

Украинская сторона, считает он, имеет полное юридическое право обратиться к Франции с просьбой введения военного контингента данной страны.

Эксперт также считает, что подобными действиями и заявлениями Франция пытается снизить активность Российской Федерации на африканском континенте.

- С 2022 по 2024 год в ряде африканских стран были инициированы российскими спецслужбами так называемые государственные перевороты. Причем данные страны входили в орбиту военно-политических интересов именно Франции. Поэтому и не случайна такая риторика со стороны Макрона, — уточнил Снегирев.

По его словам, спектр применения иностранных контингентов в Украине достаточно большой.

- Чем могут заняться иностранные военные специалисты? Это и подготовка личного состава Вооруженных сил Украины, подготовка летного состава, саперов. Это разминирование местности, развертывание военных госпиталей именно персоналом одной из стран НАТО. И, соответственно, обеспечение логистики, то есть осуществление ремонтно-восстановительных работ, поврежденной бронетехники, средств поражения непосредственно на территории Украины, — сказал спикер.

По мнению аналитика, вооруженный контингент условной Франции либо Великобритании может прикрыть проблемный участок украинско-белорусской границы.

- Соответственно, это поможет освободить оперативные резервы Вооруженных сил Украины, которые могут быть задействованы на наиболее проблемных участках фронта — Покровском и Бахмутском направлениях, — сказал он.

Еще одно направление — обслуживание систем ПВО, например, тех же французских установок SAMP/Т.

- Одна батарея — это несколько пусковых установок, то есть, обслуживающего персонала понадобится порядка 100 человек на одну. Если президент Украины заявил, что нам надо минимум семь систем ПВО для усиления обороны, то вот вам уже воинский контингент, который может быть задействован непосредственно на территории Украины для прикрытия неба. Это достаточный по количеству воинский контингент именно узкоспециализированных военнослужащих, к примеру из Франции, — сказал Снегирев.