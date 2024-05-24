«За нее молилась вся Одесса» 24.05.2024, 3:12

В больнице умерла четырехлетняя девочка, которая пострадала при обстреле 29 апреля.

В четверг, 23 мая, в больнице скончалась четырехлетняя девочка Злата, которая пострадала в результате российских обстрелов по Одессе 29 апреля.

Об этом сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов.

Он уточнил, что погибшей девочке было всего 4,5 года.

«Медики делали все возможное, чтобы спасти жизнь ребенка. Вся Одесса молилась о ней. Но травмы были очень тяжелыми», — написал он.

Труханов также выразил соболезнования родителям и семье погибшей Златы, а также подчеркнул, что Россия — страна-террорист.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что осколок попал в сердце девочки. Медики до последнего боролись за ее жизнь.