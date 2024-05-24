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Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе из Беларуси

  • 24.05.2024, 4:52
Россельхознадзор нашел кишечную палочку в мясе из Беларуси

Забраковали также партию белорусской молочки.

Российская федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) заявила о претензиях к качеству продукции ряда белорусских предприятий.

Теперь товары с этих производств поставят на усиленный контроль.

Так, в ведомстве заявили, что нашли бактерии группы кишечных палочек, золотистый стафилококк, дрожжи, а также стимуляторы роста.

Претензии у российского ведомства по молочной продукции возникли к:

ряженке Шкловского маслодельного завода, в которой найдено повышенное содержание дрожжей

сухому молоку Глубокского молочноконсервного комбината, в котором помимо дрожжей обнаружили золотистый стафилококк.

Что касается мясной продукции, то под усиленный контроль ведомства попали товары двух предприятий:

«Брестские традиции», в колбасных изделиях из мяса птицы нашли динитрокарбанилид и доксициклин

колбасный цех Барановичского райпо – из-за бактерий группы кишечных палочек в говядине.

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