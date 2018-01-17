В Калининграде появится улица Скорины 6 17.01.2018, 11:29

В 1530 году белорусский первопечатник жил и работал в Кенигсберге.

Во время Седьмого съезда белорусов мира, который проводило Объединение "Бацькаўшчына" в Минске в июле 2017 года, по инициативе членов Калининградского Общества белорусской культуры и его председателя Игоря Шаховича было принято обращение к мэру Калининграда Александру Ярошуку о придании имени Франциска Скорины одной из улиц города в честь 500-летия юбилея восточнославянской печати.

Дело в том, что несмотря на существование целого ряда известных белорусов, судьба которых была связана с Кенигсбергом-Калининградом, факт белорусского присутствия в названиях улиц и населенных пунктов этого региона никак не отмечен, пишет zbsb.org.

Идея начать в Калининграде чествование известных белорусов с Франциска Скорины выглядит правильной - в 1530 году по приглашению герцога Пруссии Альбрехта Бранденбурга Скорина работал в Кенигсберге.

На заседании топонимической комиссии в Калининграде, которое прошло в декабре 2017 года, обращение делегатов Седьмого съезда белорусов мира рассмотреели. И Объединение "Бацькаўшчына" получило ответ, в котором сообщается, что после обсуждения члены комиссии пришли к выводу, что с целью укрепления культурных и экономическим связей Беларуси и Калининградской области следует дать в 2018 году имя Франциска Скорины улице в жилом квартале, который сейчас строится (район улиц Пархоменко и Левитана).

Вывод топонимической комиссии направлен на рассмотрение и утверждение в городской Совет депутатов Калининграда. Надеемся, что горсовет одобрит такой подход и в скором времени улица имени Франциска Скорины появится в Калининграде.